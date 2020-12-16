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Spor

Trabzonspor'da 2 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif

16 Aralık 2020 00:18

Trabzonspor, iki futbolcusunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün rutin olarak uyguladığınız Covid 19 testlerinde bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmış, bir başka oyuncumuzun testi negatif olmasına rağmen bugün gelişen semptomlar sonrası oyuncumuza yeni bir test uygulanmış ve sonucu pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuz da izolasyona alınarak tedavilerine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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