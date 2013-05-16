Trabzonspor Cüneyt Çakır'ı istemiyor

Trabzonspor başkanlığa veda etmeye hazırlanan Sadri Şener, 22 Mayıs’ta Fenerbahçe ile oynayacakları Türkiye Kupası maçına, Cüneyt Çakır’ın verilmemesini istedi. "Şahane değildi! Faulü görmedi, golü verdi" diyen Şener “Fenerbahçe ile oynayacağımız kupa finaline de Çakır verilirse, diğer hakemleri kaldırıp atsınlar” şeklinde konuştu.

Tavrını şimdiden ortaya koyan Şener’in gerekçesi ise Çakır’ın derbideki yönetimi. Ankara’da oynanacak olan final maçıyla birlikte başkanlığa da veda edecek olan ve adaylığını koymayacağını daha önce açıklayan Şener, “Cüneyt Çakır, Kadıköy’de şahane bir maç yönetmedi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki yönetiminin çok iyi olmadığı yerde, bizim final maçımıza da verileceğini sanmıyorum. Bu durumda, Türkiye’deki diğer hakemleri kaldırıp bir kenara atmanız lazım! Cüneyt Çakır, Fenerbahçe’nin attığı golde faulü görmedi” ifadelerini kullandı.



Gerilim endişesi duyuyorum



Bugün gazetesinde yer alan habeer göre, şiddetin zirveye çıktığı günlere de değinen Şener, “Yıllardır söylüyoruz ama bu işin artık tadı kaçtı. Taraftar öldürülüyor, herkes birbirine giriyor. Sulh içinde maç seyretmek yerine şiddetin arttığını görmek çok acı. Buna biz de dahiliz tabii. Nasıl düzelir bilmiyorum” dedi.

Şener sözlerini şöyle bitirdi: “Final maçına dair bir gerilim endişem elbette var. Fenerbahçe ile zaten 3 Temmuz sürecinden itibaren devamlı gergin günler geçiriyoruz. Ancak sonunda başkent Ankara’da oynayacağız. Gerekli önlemler alınacaktır.”