Trabzonspor, Çorum'a geldi

Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA) -

ZİRAAT Türkiye Kupası 4’ncü Tur Eleme maçında Çorum Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor kafilesi Çorum’a geldi.

Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Çorum Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 14.00\'te özel uçakla Trabzon\'dan Merzifon\'a hareket etti. Merzifon Havalimanı\'ndan karayolu ile de Çorum\'a gelen kafile daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacakları otele geldi.

Bordo-mavililer yarın saat 14.30’da Dr. Turhan Kılıçcıoğluda Stadyumu\'nda Çorum Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, kaleci Onur ve Olcay Şahan\'ın dışında sakatlıkları bulunan Hubocan, Kucka, Burak Yılmaz ve Abdulkadir ile birlikte cezalı olan oyuncular Yusuf Yazıcı ve Sosa\'yı Çorum kafilesine dahil etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trabzonspor kafilesinin konaklayacağı otele girişi

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