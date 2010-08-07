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Spor

TRABZONSPOR COELHO JAJA'YI TRANSFER ETTİ TRABZON (A.A)

07 Ağustos 2010 17:58

-TRABZONSPOR COELHO JAJA'YI TRANSFER ETTİ TRABZON (A.A) - 07.08.2010 - Trabzonspor, Ukrayna'nın FC Metalist Kharkiv takımında forma giyen Brezilyalı oyuncu Jackson Avelino Coelho Jaja'yı transfer etti. Bordo-mavili takımın internet sitesinde yer alan haberde, kulüp başkanı Sadri Şener'in, Ukrayna'nın FC Metalist Kharkiv takımında forma giyen Brezilyalı oyuncu Jackson Avelino Coelho Jaja ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Açıklamada, oyuncu ve kulübüyle bir süredir devam eden görüşmelerin sonuçlandığı, Sadri Şener ile genel sayman Mahmut Aksu'nun, sabah İstanbul'dan Ukrayna'ya giderek transfere son noktayı koyduğu belirtildi. Şener ve Aksu'nun oyuncuyla birlikte akşam saatlerinde Türkiye'ye döneceği kaydedildi.

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