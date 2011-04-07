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Spor

TRABZONSPOR CİMBOM GALİBİYETİNE HASRET TRABZON (A.A)

07 Nisan 2011 16:03

-TRABZONSPOR CİMBOM GALİBİYETİNE HASRET TRABZON (A.A) - 07.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 10 Nisan'da Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında en son galibiyeti 10 Nisan 2005'de almıştı. 2004-2005 sezonunun 27. haftasında 10 Nisan'da yapılan karşılaşmada rakibini 2-0'lık sonuçla mağlup eden Trabzonspor, 5 sezondur İstanbul'da sahadan yenilgiyle ayrılıyor. Bordo-mavililer, 2005-2006 sezonunda 4-1, 2006-2007 sezonunda 2-1, 2007-2008 sezonunda 1-0, 2008-2009 sezonunda 3-0 ve 2009-2010 sezonunda ise 4-3'lük mağlubiyetle İstanbul'dan puansız dönmüştü. -''SUÇLULAR BİR AN ÖNCE YAKALANMALI'' Trabzonspor Kulübü, kulüp doktoru Hakan Ayaz'a yapılan silahlı saldırıyı kınayarak, suçlu ya da suçluların bir an önce yakalanıp, adalete teslim edilmesinin beklendiğini bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün akşam silahlı saldırı sonucu bacaklarından yaralanarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hakan Ayaz'ın durumunun iyi olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Kulüp doktorumuza yapılan bu menfur saldırıyı kınıyor, suçlu ya da suçluların bir an önce yakalanarak, adalete teslim edilmelerini bekliyoruz. Takımımızın şampiyonluğa gittiği bu dönemde moralleri bozacak olayların tekrarlanmaması adına yetkililerin bu müessir olaya sebebiyet verenlere fırsat tanımamasını temenni ediyoruz.''

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