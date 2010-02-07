Trabzonspor çıkışını sürdürüyor: 3-0

T24 -

Maçtan Dakikalar

TRABZONSPOR: 3 - MANİSASPOR: 0

Bursaspor, Ankara'da çok önemli 2 puan bıraktı

Maçtan dakikalar

İlk yarı

ANKARAGÜCÜ: 0 BURSASPOR: 0

Trabzonspor, sahasının bozuk olması nedeniyle İstanbul'da oynanan karşılaşmada Manisaspor önünde üstün bir futbol sergilemesine rağmen, fazla pozisyon bulamadı. Bordo-mavili ekip, buna rağmen uzaktan atılan 2 mükemmel golle ilk yarıyı 2-0 önde kapatmayı bildi.İkinci yarıda da saha ve hava şartları akıcı futbol oynamasını engellerken, son dakikalarda kanattan yapılan ortaya vurulan kafayla Trabzonspor, maçın skorunu tayin etti.22. dakikada Gutierrez ile gelişen Trabzonspor atağında Serkan beklemeden topu Umut'a bıraktı. Bu futbolcu, ceza sahası dışında topla buluştuktan sonra önünü açıp müthiş bir vuruşla meşin yuvarlağı doksandan filelere gönderdi: 1-038. dakikada sağ kanattan gelişen Manisaspor atağında Güven'in ceza sahasına girişinden sonra yaptığı orta şut karışımı vuruşunda top auta gitti.41. dakikada Umut'un pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Ceyhun, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 2-047. dakikada Nizamettin'in soldan kullandığı serbest atışta Simpson topu çevirerek Isaac'in önüne bıraktı. Ancak Song son anda meşin yuvarlağa ayak koyarak tehlikeyi önledi.55. dakikada Umut'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gutierez son anda vuruşunu yaptı, kalecinin hakim olamadığı meşin yuvarlağı Kalabane uzaklaştırdı.76. dakikada Colman'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üst direkten döndü, ikinci pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol eden Umut topu filelere gönderdi: 3-086. dakikada Colman'ın soldan ortasında ceza sahası içinde kafayı vuran Gabric topu auta attı ve karşılaşma Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.Atatürk OlimpiyatCüneyt Çakır xx, Serdar Akçer xx, Kemal Yılmaz xxOnur Recep xx, Ömer xx, Giray xx, Song xxx, Cale xx, Ceyhun xx, Serkan xxx (Dk. 83 Gabric x), Sezer xx, Colman xxx, Gutierez xx (Dk. 72 Ferhat x), Umut xxx (Dk. 87 Murat x)İlker x, Ferhat xx, Hüseyin xx, Kalabane xx, Eren xx, Güven xx (Dk. 65 Şener x), Yiğit İncedemir xx, Nizamettin xx (Dk. 65 Yiğit İsmail Gökoğlan x), Mehmet xx, Simpson xx (Dk. 70 Ersan x), Isaac xDk. 22 ve Dk. 76 Umut, Dk. 41 Ceyhun, (Trabzonspor)Dk. 26 Yiğit İncedemir, Dk. 30 Isaac, Dk. 69 Kalabane (Manisaspor), Dk. 71 Ceyhun (Manisaspor)Turkcell Süper Lig'de sahasında Bursaspor'u ağırlayan flaş transferlerin takımı Ankaragücü karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.Son haftalarda aldığı beraberliklerle dikkat çeken Ankaragücü bu maçtan da golsüz berabere ayrılırken puanını 20'ye çıkardı. Ligde zirveye oynayan Bursaspor ise 39 puana yükseldi. Ankaragücü'nde yeni transferlerden Rothen, Sapara ve Geremi gibi isimler de forma giydi.3. dakikada savunmanın hatası sonrası topu önünde bulan Vittek'in vuruşunda, kaleci Ivankov meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.15. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Rothen'in vuruşunda, Ivankov meşin yuvarlağı kornere tokatladı.32. dakikada İbrahim'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Turgay, topu kontrol edemeyince, kaleci Serkan'dan seken top yeniden Turgay'a çarptı ve auta çıktı.36. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Batalla'nın vuruşunda, top direğin çok az farkla yanından auta gitti.45. dakikada sağ çaprazdan üst üste çalımlarla ceza alanına giren Volkan'ın vuruşunda, direkten dönen top Serkan'da kaldı.Her iki takımın da hücumda etkisiz bir oyun sergilediği ikinci yarıda takımlar pozisyon üretmekte zorluk çekti.63. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Batalla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.76. dakikada Ali Tandoğan'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Batalla, yavaş bir vuruş yapınca, meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.90 2. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Geremi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.Yenikent ASAŞBarış Şimşek, Mehmet Metin, Nihat SamukSerkan, Cihan, Rajnoch, Muhammet, Broggi, Hürriyet, Mehmet (Dk. 56 Adem), Geremi, Sapara (Dk. 46 Vassell), Rothen (Dk. 81 Kağan), VittekIvankov, Ali, İbrahim, Tuna, Yenal, Hüseyin, Volkan (Dk. 89 Veli), Erik (Dk. 73 Bekir Ozan), Ozan, Turgay (Dk. 84 Iglesias), BatallaDk. 26 Muhammet, Dk. 59 Vittek, Dk. 66 Rajnoch, Dk. 74 Hürriyet, Dk. 75 Broggi (Ankaragücü), Dk. 45 1 Volkan (Bursaspor)