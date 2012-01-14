-Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor TRABZON (A.A) - 14.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, rakibi karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Ligin son 3 haftasında Orduspor, Manisaspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup eden bordo-mavililer, ''Karadeniz derbisinde'' Samsunspor'u da yenerek, bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanmayı hedefliyor. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Glowacki, Vittek ve Tayfun'un yanı sıra Afrika Uluslar Kupası maçları için Fildişi Sahili Milli Takımı kampında bulunan Zokora yer almayacak. Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Tolga, Celustka, Giray, Mustafa, Cech, Serkan, Colman, Alanzinho, Olcan, Halil ve Burak 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. -Burak'ın rekor ve ödül maçı- Spor Toto Süper Lig'de 19 golle en golcü oyuncu olan Burak Yılmaz, bir gol daha atması halinde 10 sezonluk profesyonel futbol kariyerinde bir sezondaki en fazla golünü atmış olacak. Geçen sezon ligi 19 gol ile tamamlayan bordo-mavili oyuncu, Samsunspor filelerini havalandırması halinde ligin 20. haftasında bu gol sayısına ulaşarak, gol rekorunu kırmış olacak. Bu arada Türk Telekom'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının en iyilerini belirlemek için Lig Radyo işbirliği ile düzenlediği ''İlk Yarının Yıldızları Yarışması''nda, ''İlk Yarının Yıldızı'' seçilen Burak Yılmaz'a maç öncesi ödül verileceği bildirildi.