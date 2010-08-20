-TRABZONSPOR ÇİFT FORVET İLE ÇIKTI LİVERPOOL (A.A) - 19.08.2010 - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Liverpool karşısına çift forvetle çıkarken, ev sahibi takım ise yedek ağırlıklı oyuncularla mücadele etti. Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Süper Kupa'daki 3-0 galip geldikleri Bursaspor maçı ile 2-0 kazandıkları Ankaragücü maçından farklı olarak, sahaya Teofilo ve Umut Bulut olmak üzere çift forvetle oyuncusyla çıktı. Daha önceki iki maçta da Teofilo'yu tek forvet oynatan Güneş, Liverpool maçında forvette sürpriz yaptı. Güneş, Brezilyalı oyuncu Alanzinho'yu yedek kulübesine çekerken, İbrahima Yattara ve Jaja diğer maçlarda olduğu gibi saha kenarında görev beklediler. -LIVERPOOL'DA GERRARD YOK- İngiliz ekibi Liverpool'da takım kaptanı Stevan Gerrard, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Sahaya yedek ağırlıklı oyuncular ile çıkan Liverpool'da Fernando Torres, David Ngog gibi golcü oyuncular da yedek kulübesinde yer aldı. -2 BİN TARAFTAR TRABZONSPOR'U DESTEKLEDİ- Trabzonspor, Liverpool karşısında taraftar desteğini arkasında buldu. Yaklaşık 2 bin dolayında bordo-mavili taraftar, kendilerine ayrılan kale arkası tribünden takımlarını yalnız bırakmadılar. İngiliz taraftarlar da 45 bin kişilik Anfield Road Stadı'nı doldurarak takımlarını destek verdiler. Liverpool kentinde maç öncesi sağanak yağmur başladı. Trabzon'daki 30 dereceye yakın bir sıcak havadan Liverpool'a gelen bordo-mavili takım, serin bir havada karşılaşmayı oynadı. Kentte bazı bahis şirketleri özellikle camlarına Liverpool'un 4-1'lik ve 3-0'lık galibiyetleri karşısında verdikleri bahis miktarlarını gösteren yazılar astılar. İngiltere'nin Stoke City takımında forma giyen milli futbolcu Tuncay Şanlı da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.