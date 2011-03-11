-TRABZONSPOR: CEVAP PAZARTESİ VERİLECEK TRABZON (A.A) - 11.03.2011 - Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun düzenlediği basın toplantısıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun mesnetsiz, suçluluk psikolojisine dayalı ve içerik olarak Başkanımız Sayın Sadri Şener'e saldırı niteliğindeki açıklamalarına gereken cevap 14 Mart Pazartesi günü verilecektir.''