-TRABZONSPOR, CELUSTKA'YI RENKLERİNE BAĞLADI TRABZON (A.A) - 08.07.2011 - Trabzonspor, Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımından Ondrej Celustka ile sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu transferin gerçekleşmesi için Çek Cumhuriyeti'ne giden kulüp yöneticisi Tuncay Bekiroğlu'nun, oyuncunun gerek kulübü gerekse de kendisiyle her türlü anlaşmayı sağladığı belirtildi. Açıklamada, karşılıklı anlaşmaların ardından genç oyuncunun ülkesinde kendisini Trabzonspor'a bağlayan mukaveleye imza attığı ifade edilerek, ''Yapılan programa göre bugün saat 15.30 dolaylarında İstanbul'da olması planlanan Celustka, sağlık kontrolünün ardından yarın Hollanda kampına katılacak'' denildi.