-TRABZONSPOR CAMİASI KENETLENİYOR TRABZON (A.A) - 10.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmana burun ameliyatı geçiren Burak'ın katılmadığı bildirildi. Bordo-mavili takım, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde tarifeli uçak ile İstanbul'a, oradan da karayoluyla İzmit'e geçecek. -KOÇAK İDMANDA- Almanya'nın Ausburg kentinde yaşayan ve 17 senelik bir mücadelenin ardından A-TS 61 nolu plakayı almak için verdiği uğraşla bir süre önce basında gündeme gelen taraftar Ahmet Koçak'ın, öğle saatlerinde aldığı onur üyeliği belgesiyle birlikte tesislere gelerek, akşam takımın antrenmanını izlediği bildirildi. Teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre sohbet eden Koçak'a takım kaptanı İbrahima Yattara imzalı formasını hediye etti. -CAMİA KENETLENİYOR- Bu arada, Trabzonspor'da bir bütünleşme günü organize edileceği bildirildi. Eski başkanlar, yöneticiler, divan kurulu üyeleri ve önemli isimlerin biraraya gelmesi beklenen toplantının Kasımpaşa maçının ardından gerçekleşeceği öğrenildi.