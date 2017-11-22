Trabzonspor, Çalımbay ile yükselişte

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan ve ilk 8 haftada 9 puan toplayabilen Trabzonspor, Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Rıza Çalımbay ile 4 maçta 7 puan toplayarak yükselişe geçti.

Kuruluşunun 50’nci yılında 2017-18 sezonuna zirve yarışının içerisinde olma hedefiyle başlayan ancak ligde ilk 8 haftalık bölümde 9 puan toplayabilen ve 8’nci haftada teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde çıkışa geçti. Yanal ile ilk 8 haftada 9 puan toplayabilen bordo mavililer, Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından 4 maçta 2 galibiyet, 1’er beraberlik ve mağlubiyetle hanesine 7 puan yazdırdı.

SEZONUN EN UZUN PUAN SERİSİ

Trabzonspor, sezonun en uzun puan serisini de teknik direktör Rıza Çalımbay döneminde elde etti. Ligin ilk 8 haftasında en uzun 2 maçlık puan serisi yakalayan ve bu seride 4 puan toplayabilen bordo mavililer, Çalımbay yönetiminde ligde çıktığı 4 maçta 3 maçlık puan serisi yakaladı, bu seride 7 puana ulaştı. Ayrıca ligde ilk 8 haftalık bölümde kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, Çalımbay yönetimindeki 4 maçta 5 gol yedi.

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