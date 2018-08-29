Trabzonspor, Caleb Ekuban ile sözleşme imzaladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, İngiltere\'nin Leeds United kulübünden satın alma opsiyonu ile kiraladığı forvet oyuncusu Caleb Ekuban ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor\'un, İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United\'dan kiraladığı Caleb Ekuban, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu\'nun da yer aldığı törenle sözleşme imzaladı. Faroz Balıkçı Limanı\'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Ekuban\'ın Trabzonspor\'a faydalı hizmetler yapacağına inandığını ifade ederek, \"Trabzonspor imza törenlerini tarihi ve turistik mekanlarda yaparak sadece futbol olarak değil, Trabzon\'un tanıtımı açısından da hizmet etmek amacındadır. Faroz, Trabzon için çok önemli bir mekan, önemli bir semt. Türkiye\'deki birçok şehirden daha çok tanınan bir mahalle. Trabzon futbolu için Faroz\'un ayrı bir önemi vardır. Trabzonspor\'u Trabzonspor yapan çok önemli oyuncular Şenol, Necati, Ali Kemal, Osman, Serdar, Hami ve diğer genç bazı kardeşlerimiz burada yetişti. Faroz, kendine ait folklorik faaliyeti de olan bir mahalle. Kolbastı, Faroz Kolbastı\'sıdır, buradan çıkmıştır. Bütün dünyaya hem Trabzon\'un hem de Trabzonspor\'un tanıtımında katkısı olmuştur. Bizde oyuncumuzu kadromuza katarak Trabzonspor\'un faaliyetlerine, hareketlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Faroz\'da bu imza töreninin yapılması çok manidardır. İnşallah Trabzonspor\'da faydalı hizmetler yapacak. Sizleri ve Trabzonspor severlerini mutlu edecektir\" dedi.

\"TRANSFERDE BİR SÜRPRİZ OLMAZSA KATILIM OLMAYACAK\"

Asbaşkan Hacısalihoğlu transferde durgunluk, ara dönemi verdiklerini kaydederek, \"Trabzon\'da, tanıtılacak tarihi ve turistik yer çok. O nedenle Trabzonspor\'da transfer bitmez. Gelecek sene de tanıtma imkanı olsun, tanıtacak yer kalsın diye belki bir kısmını ara döneme belki bir kısmını sezon sonuna bırakırız. Şimdilik transfere bir durgunluk, ara dönemi verildi diyebiliriz. Sürpriz bir durum olmazsa, pek katılım olmaz\" ifadelerini kullandı.

EKUBAN: \"OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM\"

Forvet oyuncusu Caleb Ekuban ise, büyük bir kulübe geldiğini belirterek, \"Kulübümüze ve bütün yöneticilerimize beni buraya getirdikleri ve fırsat verdikleri için teşekkür ediyorum. Trabzonspor\'un bana olan ilgisini duyduğumda buranın büyük kulüp olduğunu biliyordum. Geldiğimde de bana anlatılan tarihiyle geçmişiyle beraber ne kadar doğru bir seçim yaptığımı tekrardan görmüş oldum. Burada oynamak için sabırsızlanıyorum\" diye konuştu.

\"BURAK VE RODALLEGA\'DAN DAHA FAZLASINI YAPMAK İÇİN MÜCADELE GÖSTERECEĞİM\"

Ekuban, geçen yıl yaşadığı performans düşüklüğü ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

\"Futbolu biliyorsunuz, bazen en yukarlarda gezersiniz, bazı sakatlıklar ve yaşadığınız sorunlardan dolayı da istediğiniz performansı gösteremezsiniz. Bende geçen sene yaşadığım sakatlıklardan dolayı kötü bir sezon tecrübe ettiğimi söyleyebilirim. Ama şuanda tamamen fit durumdayım. Takıma yardımcı olabilecek, takım için elimden geleni yapabilmek için hazırlığımı yapmış durumdayım. Burak Yılmaz ve Rodallega ile harika oyuncular, harika futbolcular. Bende onların burada yaptıklarını belki ileride daha da fazlasını yapabilmek adına buradayım. Onlardan bir şeyler öğrenebilmek ve paylaşabilmek adına buradayım. Benim de hedefim en az onlar kadar takıma fayda sağlayabilmek. Belki onlardan daha fazlasını yapmak için elimden gelen mücadeleyi göstereceğim\" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Ekuban, daha sonra 18 numaralı Trabzonspor formasıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu\'nun açıklamaları

-Caleb Ekuban\'ın açıklamaları

-Genel Detaylar

FOTOĞRAFLI

