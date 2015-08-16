Trabzonspor, Bursa'yı tek golle geçti: 1-0

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk maçında sahasında Bursaspor'u konuk eden Trabzonspor maçı çok eleştirilen Erkan Zengin'in 67. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak Avrupa yarasını sardı.Trabzonspor Teknik Direktör Şota Arveladze, bordo-mavili takımın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Makedonya'nın Rabotnicki takımı ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'dan elendiği maçın ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Gürcü teknik adam, Rabotnicki maçına göre yedek kulübesinde ise kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine Alvarado, Deniz Yılmaz'ın yerine de yeni transfer N'doye'yi oturttu.

Hafta içinde sakatlığı nedeniyle 2 antrenmanda yer alamayan Onur Recep Kıvrak ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıktı. Bordo-mavili takımda, sakatlığı bulunan Mehmet Ekici maç kadrosunda yer almazken, 18 kişilik kadroya giremeyen Bourceanu ve Musa Nizam, bugün 21 yaş altı takımının Bursaspor'u 2-0 yendiği maçta forma giydi.



Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Okay Yokuşlu, Mbia ve Cavanda maça ilk 11'de başladı. Diğer yeni transferler Alvarado, N'Doye ve Alper Uludağ ise yedek kulübesinde kendilerine yer buldu. Bu arada Trabzonspor'un 18 kişilik kadrosunda 5'i ilk 11'de olmak üzere 7 yabancı oyuncu yer aldı.Trabzonspor'da teknik direktör Şota Arveladze, bordo-mavili takımın başındaki ilk lig maçına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 maçta takımın başında yer alan Gürcü teknik adam, bu kez ligdeki ilk sınavını verdi. Bursaspor'da daha önce lig şampiyonluğu başarısı yaşayan Ertuğrul Sağlam da bu sezon öncesi eski ekibine dönmesinin ardından ilk lig karşılaşmasında takımın başında yer aldı.



İlgi az oldu

Trabzonspor'da sezonun ilk lig maçına taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Hüseyin Avni Aker Stadı'nın özellikle maraton tribününde geniş boşluklar görülürken, 24 bin kişilik statta yaklaşık 10 bin taraftar yer aldı. Taraftarlar maç öncesi kendilerine dağıtılan Türk bayrağı ve bordo-mavi flamalarla takımlarına destek verdi.Yaklaşık 50 kişilik Bursaspor taraftarı da kendilerine ayrılan misafir takım tribününde yer alarak takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.



Trabzonspor taraftarları maç öncesi Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son sezonuna vurgu yapan dev bir pankart açtı.

Kapalı tribünün çatısından sarkıtılan ve Trabzonspor'da şampiyonluk kupaları kaldıran eski başkanlar ile kulübün ilk binasının fotoğrafların yer aldığı pankartta, "Burada yazıldı efsaneler. Burada kazanıldı en büyük zaferler. Efsane stadımızın son senesinde şampiyonluk için el ele" ifadelerine yer verildi. Maç başlamadan önce sahada da dev Trabzonspor ve Türk bayrakları açıldı.

Maçın hakeminin ilk yarıyı bitirmesinin ardından bordo-mavili oyuncular saha ortasında tartıştı. Önce sözlü olarak tartışan Özer ve Medjani arasındaki tartışma büyüdü. Medjani’nin üzerine yürüyen Özer’in Constant engellemek istedi. Özer’in bu oyuncuyu da itmesinin ardından araya giren diğer oyuncular arkadaşlarını soyunma odasına götürdü. Tartışmanın soyunma odası koridorlarında da devam ettiği öğrenildi. Teknik Direktör Şota Arveladze, ikinci yarıda Medjani’yi oyundan alarak yerine Aykut’u sahaya sürdü.

Sağlam iki stoperi forvet yaptı

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Bursaspor ise geçen sezonun önemli isimleri Ozan Tufan, Fernandao, Volkan Şen ve Şener Özbayraklı gibi isimler takımdan ayrılırken forvet Bakambu'nun da İspanyol ekibi Villareal ile anlaştığı için kadroda yer almadı. Galatasaray'dan transfer edilen Sercan Yıldırım ile maça başlayan Ertuğrul Sağlam, maçın sonlarında onu da oyundan aldı. Forvete Serdar Aziz ve Sivok'u koydu. Sağlam'ın bu çabası da göl getirmedi ve maç 1-0 Trabzonspor'un galibiyeti ile bitti.