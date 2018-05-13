Trabzonspor, Bursa'yı rahat geçti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

Sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklayan ve Bursa’daki son maçına çıkan Arjantinli yıldız Pablo Batalla için karşılaşma öncesi veda töreni düzenlendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor 7. dakikada Dame N'Doye'un golüyle 1-0 öne geçerken bordo mavililer ilk yarıda golden sonra iki kez direğe takıldı. Önce 10. dakikada Yusuf Yazıcı'nın şutunda top direkten geri döndü ardından da 16. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasının dışından şutu direkten döndü. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde sahneye Yusuf Yazıcı çıktı. Kaleci Harun Tekin'i geçen Yusuf Yazıcı ve topu filelerle buluştururken farkı da 2'ye çıkardı. İlk yarının son dakikalarında Olcay Şahan, Abdülkadir'in pasında topla birlikte ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.

İlk yarıda skoru Moussa Sow belirledi. Yusuf Erdoğan'ın kullandığı duran topta Sow ceza sahasında kafasıyla topu kaleye gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor oyunda dengeyi sağladı. Batalla ve Yusuf Erdoğan ile rakip kalede etkili olan ev sahibi ekip gol fırsatları yakalamasına karşın skoru değiştiremedi.

İkinci 45 dakikalık dilimde gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılırken Dame N'Doye'un 88. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Harun Tekin gole izin vermedi.

Bu sonuçla konuk ekip 52 puanla 5. sıradaki yerini korudu. Bursaspor ise 39 puanla 11. sırada kaldı.

Bursaspor 1-3 Trabzonspor

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Eraltay, Ekong (Dk. 82 Bostock), Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar (Dk. 46 Faty), Shehu, Furkan Soyalp, Emre Taşdemir (Dk. 42 Sinan Bakış), Batalla, Yusuf Erdoğan, Sow

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Mustafa Akbaş, Durica, Novak, Bero, Onazi, Yusuf Yazıcı (Dk. 88 Batuhan Artaslan), Abdülkadir Ömür (Dk. 90+2 Hüseyin Türkmen), Olcay Şahan (Dk. 79 Sosa), N'Doye

Goller: Dk. 7 N'Doye, Dk. 20 Yusuf Yazıcı, Dk. 39 Olcay Şahan, (Trabzonspor), Dk. 43 Sow (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Olcay Şahan, Dk. 70 Abdülkadir Ömür, Dk. 86 Bero (Trabzonspor), Dk. 33 Shehu, Dk. 74 Faty (Bursaspor)