Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 16’ncı haftasında Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Durica ile Batuhan katılmadı, tedavisi devam eden Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı koşu yaptı. Isınmayla başlayan antrenman, dar alanda pas çalışması ile devam ederken, daha sonra yarı sahada çift kale maç oynandı. Son bölümde ise şut çalışması yapıldı. Bordo mavililer yarın yapacağı çalışmalarla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

HABER:TOLGA SAĞLAM, KAMERA:SELÇUK BAŞAR/TRABZON-DHA