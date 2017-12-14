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Spor

Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 16’ncı haftasında Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11

14 Aralık 2017 16:04

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 16’ncı haftasında Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Durica ile Batuhan katılmadı, tedavisi devam eden Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı koşu yaptı. Isınmayla başlayan antrenman, dar alanda pas çalışması ile devam ederken, daha sonra yarı sahada çift kale maç oynandı. Son bölümde ise şut çalışması yapıldı. Bordo mavililer yarın yapacağı çalışmalarla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
HABER:TOLGA SAĞLAM, KAMERA:SELÇUK BAŞAR/TRABZON-DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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