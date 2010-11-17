-TRABZONSPOR: BURSASPOR İLE DOSTLUĞUMUZ ZEDELENMEZ TRABZON (A.A) - 17.11.2010 - Trabzonspor Kulübü, Bursaspor maçının ardından yaşananların maç atmosferinden kaynaklandığına ve bunların iki camia arasında var olan güçlü dostluk bağlarını zedelemeyeceğine inançlarının tam olduğunu bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynadığı müsabakanın ardından yaşanan bazı istenmeyen gelişmelerden üzüntü duyulduğu ifade edilerek, şöyle denildi: ''Tamamen maç atmosferinden kaynaklandığına inandığımız bu gelişmelerin iki camia arasında var olan güçlü dostluk bağlarını zedeleyemeyeceğine inancımız tamdır. Nitekim maç sonrasında bazı kendini bilmez kişilerin anlamsız yorumlarına karşılık Bursaspor Kulübü'nün takındığı net tavır bu konudaki hassasiyeti açık şekilde gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle ülkenin her köşesinde, özellikle de Bursada yaşamını sürdüren taraftarlarımıza sağduyulu yaklaşımlardan uzaklaşmamaları çağrısında bulunuyor, bu mutlu bayram günlerinde liderlik keyfini hep birlikte ölçülü bir şekilde yaşamaya davet ediyoruz.''