T24 LogoT24 Logo
Spor

TRABZONSPOR: BURSASPOR İLE DOSTLUĞUMUZ ZEDELENMEZ TRABZON (A.A)

17 Kasım 2010 12:14

-TRABZONSPOR: BURSASPOR İLE DOSTLUĞUMUZ ZEDELENMEZ TRABZON (A.A) - 17.11.2010 - Trabzonspor Kulübü, Bursaspor maçının ardından yaşananların maç atmosferinden kaynaklandığına ve bunların iki camia arasında var olan güçlü dostluk bağlarını zedelemeyeceğine inançlarının tam olduğunu bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynadığı müsabakanın ardından yaşanan bazı istenmeyen gelişmelerden üzüntü duyulduğu ifade edilerek, şöyle denildi: ''Tamamen maç atmosferinden kaynaklandığına inandığımız bu gelişmelerin iki camia arasında var olan güçlü dostluk bağlarını zedeleyemeyeceğine inancımız tamdır. Nitekim maç sonrasında bazı kendini bilmez kişilerin anlamsız yorumlarına karşılık Bursaspor Kulübü'nün takındığı net tavır bu konudaki hassasiyeti açık şekilde gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle ülkenin her köşesinde, özellikle de Bursada yaşamını sürdüren taraftarlarımıza sağduyulu yaklaşımlardan uzaklaşmamaları çağrısında bulunuyor, bu mutlu bayram günlerinde liderlik keyfini hep birlikte ölçülü bir şekilde yaşamaya davet ediyoruz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24