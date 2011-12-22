Trabzonspor, Burak'la coştu

T24

Maçtan Dakikalar



Burak, suskunluğunu bozdu



İkinci kez hat-trick yaptı





Şener için pankart asıldı



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Orduspor'u 4-1 mağlup etti. Hüseyin Avnu Aker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini 22. dakikada Halil, 33 (P), 42 ve 76. dakikalarda Burak kaydederken, Orduspor'un golünü 90. dakikada Hakan Özmert attı.Trabzonspor, karşılaşmanın 22. dakikasında ilk etkili atağında golü buldu. Bu dakikada Serkan'ın pasında Adrian, topuğuyla şık bir pasla topu Halil'in önüne bıraktı. Kaleci Fornezzi ile karşı karşıya kalan Halil'in kaleye sol çaprazda bulunduğu pozisyonda öne çıkan kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda top, üst direğin altına da çarparak filelerle buluştu: 1-0.30. dakikada Stancu'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolga, topun sahibi oldu.33. dakikada Alanzinho'nun pasıyla ceza alanına giren Burak, Ali Çamdalı'dan sıyrıldıktan sonra ayağına aldığı darbeyle kendini yerde buldu. Hakemi Mustafa Kemal Abitoğlu, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Burak, kullandığı penaltı atışında topu ve kaleci Fornezzi'yi ters köşelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.42. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Bu dakikada orta alan yayındaki Halil'in ara pasında savunmadaki Yalçın'dan önce sahip olduğu topla ceza alanına giren Burak, kaleci Fornezzi'nin sağından ağlarla buluşturduğu topla takımının 3'üncü, kendisinin 2'nci golünü kaydetti: 3-0.Kalan dakikalarda gol olmayınca, ilk yarı Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.49. dakikada ceza alanı içinde Burak'ın şutunda yerden seken top, direğin yanından az farkla auta çıktı.53. dakikada Alanzinho'nun pasında sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Burak'ın yerden şutunda kaleci Fornezzi'yi de geçen top, direğin yanından auta gitti.57. dakikada Adrian'ın derinlemesine pasında ceza alanı içinde Burak'tan önce davranarak topun sahibi olan kaleci Fornezzi, tehlikeyi önledi.66. dakikada Ali Çamdalı'nın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Tolga, topu güçlükle iki hamlede kontrol etti.73. dakikada Culio'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolga, göğsünden sektirdiği topu iki hamlede kontrolu altına aldı.74. dakikada sağdan ceza alanına giren Garcia'nın şutunda savunmadaki Glowacki'ye çarparak uzak kale direği tarafından kaleye yönelen topu kaleci Tolga, güçlükle kornere çelmeyi başardı.76. dakikada Burak kendisinin 3'üncü, takımının ise 4'üncü golünü kaydetti. Bu dakikada sağdan Celustka'nın çıkardığı topu ceza alanı içindeki Burak, yerden bir vuruşla filelere gönderdi: 4-0.89. dakikada Orduspor'un tek golü geldi. Bu dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top, kaleci Tolga'yı yanıltarak filelerle buluştu: 4-1.Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.En son ligin 10. haftasındaki Kayserispor maçında 2 gol atan Burak Yılmaz, ligde 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı.Burak, 1 milli takım, 2 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 6 da Spor Toto Süper Lig maçı olmak üzere 9 maç sonra gol atma başarısı gösterdi. Burak'ın penaltıdan attığı ilk gol sonrası kaleci Tolga da kalesini terk ederek, diğer oyuncularla birlikte arkadaşını tebrik etti.Bordo-mavili futbolcu, attığı üç golle ikinci kez hat-trick yaptı. Burak, bu sezon ligin 4. haftasında 3-1 kazanılan Kardemir Karabükspor maçında da 3 gol atmıştı.Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a tezahüratlarla tepki gösterirken, kulüp başkanı Sadri Şener'e ise destek verdiler.Maraton tribünündeki taraftarlar, Şener'in Trabzonspor logosu önündeki fotoğrafının yer aldığı bir pankart açarken, pankartta “Haksızlığa karşı ayaktayız. Her zaman yanındayız” ifadelerine yer verildi.