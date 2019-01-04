Trabzonspor Burak Yılmaz'ın transfer bedelini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Trabzonspor’a sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708 TL ödeyecek. Bordo mavililer ayrıca Burak Yılmaz’a sözleşmesinde bulunan alacaklarından dolayı 1.705.000 Euro ödeneceğini açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz’ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir.



Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz’ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış,

uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur.