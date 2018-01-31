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Spor

Trabzonspor, 'Bu Bayrak' şiirini seslendiren özel harekatçıyı ağırlayacak

TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü, Ekrem Şama’nın ‘Bu Bayrak’ şiirini seslendiren özel harekatçıyı, Süper Lig’in 24’üncü haftasında Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında ağırlayacak

31 Ocak 2018 17:08

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulübü, Ekrem Şama’nın ‘Bu Bayrak’ şiirini seslendiren özel harekatçıyı, Süper Lig’in 24’üncü haftasında Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında ağırlayacak.
Bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter\'dan konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda, \"Ekrem Şama’nın \'Bu Bayra\' şiirini seslendiren kahraman özel harekatçımızı 4 Mart akşamı Beşiktaş ile oynayacağımız maçta Medical Park Stadyumumuzda ağırlayacağız\" ifadelerine yer verildi.

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