Trabzonspor, 'Bu Bayrak' şiirini seslendiren özel harekatçıyı ağırlayacak

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulübü, Ekrem Şama’nın ‘Bu Bayrak’ şiirini seslendiren özel harekatçıyı, Süper Lig’in 24’üncü haftasında Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında ağırlayacak.

Bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesabı Twitter\'dan konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda, \"Ekrem Şama’nın \'Bu Bayra\' şiirini seslendiren kahraman özel harekatçımızı 4 Mart akşamı Beşiktaş ile oynayacağımız maçta Medical Park Stadyumumuzda ağırlayacağız\" ifadelerine yer verildi.

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