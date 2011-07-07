-TRABZONSPOR BORSADA ''UÇUŞA'' GEÇTİ TRABZON (A.A) - 07.07.2011 - Trabzonspor Kulübü, borsadaki hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) özel durum açıklaması gönderdi. İMKB'ye gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan ''hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri'' başlıklı özel durum açıklamasında, ''Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin tebliğinin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri'' başlıklı 17. maddesine istinaden aynı tebliğin 21. ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır'' ifadesine yer verildi. Yapılan açıklamanın Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğu belirtilerek, ''Bu konuda ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz'' ifadeleri kullanıldı. Bu arada, İMKB'de bugün ikinci seansta işlem hacmi 149 milyon lira seviyesine ulaşırken, en çok işlem yapılan ve değer kazanan hisselerde birinci sırayı Trabzonspor Sportif aldı.