-Trabzonspor borsada da kayıpta İSTANBUL (A.A) - 19.12.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören Trabzonspor Sportif hisseleri açılışın ardından yüzde 4,35 oranında değer kaybetti. Şu ana kadar ligde oynadığı derbi maçların hepsinden mağlup ayrılan Trabzonspor'un borsadaki hisseleri de değer kaybediyor. Geçtiğimiz hafta 11,50 liradan kapatan Trabzonspor Sportif hisseleri haftanın ilk gününde düşüşe geçti ve seans açılışının ardından yüzde 4,35 kayıpla 11,00 liraya geriledi. Trabzonspor dün Fenerbahçe ile oynadığı lig maçını 1-0 kaybetmişti.