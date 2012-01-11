Trabzonspor bir üst tura yükseldi

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Trabzonspor, Avni Aker Stadı’nda ağırladığı Bank Asya 1. Lig ekibi İstanbul Güngörenspor’u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nda dördüncü tura yükseldi. Bordo-Mavililer ilk yarıyı, Alanzinho’nun 11. dakikadaki şık golüyle 1-0 önde tamamladı. Trabzonspor oyunun genelinde üstün bir futbol sergilerken konuk takım fazla varlık gösteremedi. 61’de Henrique’nin nefis topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sercan skoru 2-0 yaptı. Mücadele de bu skorla sona erdi.Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş, beklenildiği gibi maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Bordo-Mavili takımda Onur, Sercan ve Barış Ataş bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıkarken, diğer yedek futbolcular Mustafa, Ferhat ve Henrique de forma giyme şansı yakaladı. Geçen sezon 12 Mart’ta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan kaleci Onur tam 10 ay sonra kaleye geçti. Bucaspor’dan devre arasında transfer edilen Torric Jebrin de 60. dakikada oyuna dahil olarak ilk kez Bordo-Mavili formayı giydi.Trabzonsporlu futbolcular sahaya İzmit’te hayatını kaybeden taraftarlar için, “Kaybettiğimiz canları saygıyla anıyoruz” yazılı pankart ile çıktı. Trabzonlu futbolseverler maça fazla ilgi göstermezken tribünde büyük boşluklar dikkat çekti.