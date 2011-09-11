-Trabzonspor, bir puanla yetindi MANİSA (A.A) - 10.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 10 kişi kalan rakibi karşısında son dakikalarda Simpson'un attığı gole engel olamayan Trabzonspor, sahadan 1 puanla ayrıldı. Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu ilk maçında 14 Eylül'de deplasmanda İnter ile karşılaşacak Trabzonspor, bu karşılaşmadan önce 2011-2012 sezonunun ilk maçında deplasmanda Manisaspor'la 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un bu sezonki ilk golünü kaydeden Burak Yılmaz, 117. Süper Lig maçında 39. golüne ulaştı. Geçen sezonu 19 golle tamamlayan genç oyuncunun, Manisaspor formasıyla da Süper Lig'de 9 golü bulunuyordu. Burak Yılmaz 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 Haziran 2011'de oynanan Belçika maçı ile 3 Eylül'deki Kazakistan maçlarında da birer gol kaydetmişti. Trabzonspor'da yeni transferler Adiran, Zokora, Celustka, Halil, Henrique ve Cech ilk kez Süper Lig'de forma giyerken, Bursaspor'dan transfer edilen Volkan Şen de Süper Lig'deki 105. maçına çıktı. Spor Toto Süper Lig'de son 3 sezondur ilk hafta karşılaşmalarını galip tamamlayan Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda bu seriyi bozdu. Bordo mavili ekip, 2008-2009'da Ankaraspor'u 2-0, bir sonraki sezon Sivasspor'u 2-1, geçen yıl da Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etmişti. Yayıncı kuruluşun verilerine göre, müsabakada yüzde 53'lük topa sahip olma oranıyla oynayan Trabzonspor, attığı 15 şutun 8'inde isabet sağladı. 4 korner kullanan ve 4 isabetli orta yapan bordo mavili ekip, 1 kez ofsayta düştü. Manisaspor ise yüzde 47'lik topa sahip olma oranıyla tamamladığı müsabakada 14 şutun 4'ünde isabet sağladı. 5 korner yapan ve 6 isabetli orta yapan Ege temsilcisi, 2 kez ofsaytta kaldı. Manisaspor'da ilk yarının son dakikasında rakibi Zokora'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla cezalandırılan İsaac, 2011-2012 sezonunda ilk kırmızı kart gören oyuncu oldu. Manisaspor'un şu anki kadrosunda bulunan futbolcular arasında en golcü isim olan Simpson, Manisaspor formasıyla 17. golüne imza attı. Hafta içinde Kanada Milli Takımı'yla iki başarılı maçı geride bırakan Kanadalı oyuncu bugün de takımının beraberlik golünü atarak, Manisaspor'un sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.