Trabzonspor bir puana razı oldu: 0-0

T24 -

Maçtan dakikalar

TRABZONSPOR: 0 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0

Güneş: Süpriz iki puan kaybettik

Avcı: Kendi çapımızda iyi mücadele ettik

Bu sonuçlar sonrası Trabzonspor, Süper Lig'de maç fazlası ve averajla Beşiktaş'ın önüne geçerek 4. sıraya yükselirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da bu sonuçla dokuzuncu sıradaki yerini korudu.7. dakikada Engin'in uzun pasında, savunmanın arkasına sarkan Alanzinho top ile buluştu. Bu futbolcunun kalecinin üstünden aşırtmak istediği top üsten auta çıktı.9. dakikada sağ kanatta Tevfik'in rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, kaleci Onur, yatarak topu kontrol etti.22. dakikada Engin'in düşürülmesi sonucu sol kanattan Selçuk'un kullandığı serbet atışta, top direğin dibinden auta çıktı.25. dakikada ceza alanı önünde bir anda topla buluşan Alanzinho'nun şutunda, top, kaleci Hasagiç'de kaldı.35. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazındaki Serkan'ın şutunda, kaleci Hasagiç, Engin'in önündeki topu yatarak kontrol etti.55. dakikada Serkan'ın sağdan ortasında, Colman'ın dokunduğu top, kaleci Hasagiç'den döndü. Dönen topu yakın mesafede Teofilo tamamlamak istedi, ancak çizgi üzerinde Rızvan tehlikeyi önlemeyi başardı.61. dakikada Sylla'nın pasında soldan ceza alanı içinde topla buluşan Tevfik'in şutunda, kaleci Onur topu kornere çeldi.73. dakikada Engin'in soldan ortasında, Teofilo'nun aşırdığı topu arka direkte altı pas içindeki Gabriç, kötü bir vuruşla üstten auta gönderdi.81. dakikada Gökhan'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onur, sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.84. dakikada Selçuk'un ceza alanı içinden yerden vuruşunda, kaleci Hasagiç'i geçen top, yan direğe çarparak auta çıktı.90 + 2. dakikada Engin'in soldan ortasında, yakın mesadeki Giray'ın şutunda kaleci Hasagiç, topu kornere göndererek mutlak bir golü önledi.Hüseyin Avni AkerYunus Yıldırım xxx, Adil Sinem xxx, Muhittin Gürses xxxOnur xx, Ömer xx (Dk. 46 Gabriç x) (Dk. 76 Burak x), Giray xx, Egemen xx, Cale xx, Selçuk xx, Colman xx, Serkan xx, Engin xxx, Alanzinho xx (Dk. 46 Teofilo x), Umut xHasagiç xxx, Serhat xxx, Vinicius xxx, Efe xx, İskender x, Ekrem xx, Tum x (Dk. 46 Gökhan xx), Sylla xx, Rızvan xxx, Barbosa xx (Dk. 46 Can Arat xx), Tevfik xx (Dk. 80 Ali Güzeldal x)Dk. 52 Selçuk, Dk. 88 Teofilo, Dk. 89 Colman, Dk. 90 + 2 Engin (Trabzonspor) Dk. 30 Rızvan, Dk. 90 + 2 Serhat (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında sürpriz iki puan kaybettiklerini söyledi.Güneş, 0-0 biten maçın ardından yaptığı değerlendirmede, sahalarında kazanmaları gereken bir karşılamada 2 puan kaybettiklerini belirterek, ''Oyun olarak rakipten üstündük, ama kendi oyunumuzun altında oynadık. Daha tempolu oynamalıydık'' dedi.Rakip takımın savunma yapmasına karşın savunmayı aşıp, gol yapacak pozisyonlar bulduklarını ifade eden Güneş, ''Ama bunun sayısını arttırabilirdik. Üzgünüz, kendi sahamızda uzun zaman sonra kazanmak, seyirciyi mutlu etmek istiyorduk, ama olmadı'' diye konuştu.Şenol Güneş, kaçan pozisyonların şansızlık veya beceriksizlik olarak adlandırılabileceğini, ancak kendi işlerinin çalışmak ve daha fazla pozisyon üretmek olduğunu belirtti.Güneş, bir gazetecinin, ''Trabzonspor, uzun bir süre sonra taraftarının önüne çıktı, ancak taraftar afyon yutmuş gibiydi'' değerlendirmesi üzerine de ''Kaybedilen iki puana bakıldığında hepimiz yuttuk. Oyuncular, kendi güçlerinde değildi. Hem seyircimiz de o heyecanı hissettirmedi'' dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise özellikle Şubat ayında Trabzonspor ile 3 müsabaka oynadıklarını belirterek, ''Bunlardan ikisinde berabere kaldık. Birinde yenildik. Ligin ikinci yarısında formda, iştahla oynayan Trabzonspor takımıyla kendi çapımızda iyi mücadele ettik'' dye konuştu.Trabzonspor'un saha şartlarına karşın topa daha fazla sahip olduğunu ifade eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:''Biz iyi çıkışlar yapsak gol de atabilirdik. Önemli olan bu maçta oyuncuların azmi ve isteğiydi. İyi mücadele oldu. İki takım oyuncularını da tebrik etmek lazım. Trabzonspor gibi bir takımdan alınan bir puan bizi son derece mutlu etmiştir.''