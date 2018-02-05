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Spor

Trabzonspor, 'Beto'na çarptı!

Göztepe kalecisi Beto, tam 9 gollük pozisyonda başarılı oldu ve Trabzonspor'a geçit vermedi

05 Şubat 2018 21:50

Süper Lig'de hafta son maçında Trabzonspor'u Göztepe'ye diş geçiremedi, galibiyet hasreti 4 haftaya yükseldi. İzmir ekibinin kalecisi Beto'yu bir türlü aşamayan Karadeniz Fırtınası, zirvedeki rakiplerinin puan kaybettiği haftada ağır bir yara aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Fenerbahçe maçı ilk 11'ne göre 4 değişikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, cezalı olan Pereira'nın yerine Novak'a, sakat olan Burak Yılmaz'ın yokluğunda Rodallega'ya, Durica'nın yerine kart cezasını tamamlayan Hubocan'a ve yedek soyunan Yusuf Yazıcı'nın yerine de Sosa'ya ilk 11'de görev verdi. Trabzonspor'da Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın, ligde 10 maç aradan sonra ilk 11 özlemi sona erdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve başladığı 9. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de forma şansı verdiği deneyimli oyuncuyu, uzun bir aradan sonra Göztepe karşısında 11'de sahaya sürdü.

Yusuf Yazıcı ise ligin 7. haftasındaki Beşiktaş maçının ardından 12 hafta sonra yedek kulübesinde yer aldı. Trabzonspor'da ilk 11 hasreti sona eren bir diğer oyuncu da Hugo Rodallega oldu. Bu sezon sadece ligin 3. haftasında deplasmandaki Göztepe maçında Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de forma giyen Rodallega, 16 hafta aradan sonra aynı nedenle sarı-kırmızılı takım karşısında görev yaptı.

Böylece her iki takım da 32 puanda haftayı tamamladı.

TRABZONSPOR 0-0 GÖZTEPE

TRABZONSPOR: Onur, Kamil Ahmet, Hubocan, Uğur, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Olcay, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Sabri, Poko, Selçuk, Castro, Halil, Gouffran
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

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