Trabzonspor, Beşiktaşlı oyuncuyu kiralamanın peşinde

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın istediği stoper bölgesine oyuncu arayan Trabzonspor, Matej Mitrovic'i kiralamanın peşinde...

beIN Sports'un haberine göre; mali dengeyi bozmamak adına devre arasında kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Trabzonspor yönetimi, Mitrovic'e yöneldi.

Antalya'da bulunan iki kulübün yöneticilerinin yapacağı görüşmenin ardından transferin netleşeceği öğrenildi. Buna karşın Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in stoper rotasyonunda sıkıntı yaşma ihtimaline karşın Mitrovic'in kiralık gönderilmesine sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.