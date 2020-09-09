Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetecek.

Sezonun ilk derbisinde pazar günü saat 20:00’de oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde görev Ali Şansalan’a verildi. Cuma günü açılışında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede ise Arda Kardeşler görev yapacak.

Cumartesi saat 20:00’de Galatasaray’ın Gaziantep FK önündeki ilk sınavında da Bahattin Şimşek görevlendirildi.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir haftanın kapanışında ligin yeni ekibi Hatayspor’a konuk olacak. Mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak.