Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 3 puan hedefliyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

SÜPER Lig’de son 6 maçlık galibiyet özlemine Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek son veren Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Beşiktaş’ı da yenerek yeni bir seri başlatmayı, zirve yarışına da yeniden ortak olmayı hedefliyor.

Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek üst sıralar için yeniden umutlanan Trabzonspor, 24’üncü hafta mücadelesinde yarın yarıştaki rakiplerinden Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçı da kazanarak yeniden yarışa ortak olmaya çalışacak. Saat 20.00’de Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı ise hakem Halis Özkahya yönetecek.

11’DE DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Bu arada Trabzonspor’da sakatlıkları devam eden Esteban, Mustafa Akbaş ve Castillo’nun yanı sıra kart cezalısı olan Burak Yılmaz ise zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, Beşiktaş karşısında son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçındaki 11’inde değişiklikler yapması da bekleniyor. Çalımbay’ın kart cezası bulunan Burak’ın yerine forvette N’Doye’a, yine hücum hattında Olcay’ın yerine Yusuf’a, savunmada ise Uğur’un yerine ise Hubocan’a görev verebileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İLE 90’INCI RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 90’ıncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 89 maçta Trabzonspor’un 32, Beşiktaş’ın 35 galibiyeti bulunuyor. 22 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 96 gol atarken, kalesinde de 126 gol gördü.

ÇALIMBAY’LA DERBİ KAYBETMEDİ

Öte yandan Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından ezeli rakiplerinden Galatasaray ile Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalarda da kaybetmedi. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray\'ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Çalımbay, Trabzonspor’un başında futbolculuk döneminde takım kaptanlığını yaptığı, teknik direktörlük döneminde ise çalıştırdığı Beşiktaş\'a karşı ilk kez sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR’UN BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- N’Doye

SAKAT: Esteban, Mustafa, Castillo

CEZALI: Burak

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 40 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 60 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 70 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 80 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 100 TL, Kategori 1 (Batı 1) 110 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL.

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