Trabzonspor beraberliği son dakikalarda kurtardı

T24 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan oynana karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.



5. dakikada Ömer'in sağdan ortasında,Umut ceza sahası içinde kafayı vurdu, ancak kaleci Hasagic topu tokatlayarak tehlikeyi önledi.



9. dakikada İskender'in pasıyla ceza sahasına giren Tum, kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak bu oyuncu yavaş kalınca, vuruşunda meşin yuvarlak son anda araya giren savunma oyuncusuna çarparak kornere çıktı.



12. dakikada Trabzonspor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Umut'un pasıyla Selçuk bir anda kaleci ile karşıya kaldı. Bu futbolcunun müsait durumda vuruşunda, top kaleci Hasagic'e çarparak direğin dibinden kornere çıktı.



31. dakikada Serhat'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren İskender'in vuruşunda direkten dönen top, Giray'a çarptıktan sonra Tevfik'in müdahalesiyle kale çizgisini geçince, yan hakem Serkan Ok'un kararına uyan hakem Özgür Yankaya golü verdi: 1-0



İkinci yarı



58. dakikada sağ kanattan Rızvan'ın ortasında, ceza sahası içinde Serhat topa ıska geçince mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.



69. dakikada Egemen'in ceza sahası dışından dönerek vuruşunda top yandan auta çıktı.



75. dakikada Engin'in sağ kanattan ortasında, Gutierrez topa yetişemeyince takımını bir golden etti.



80. dakikada Cale'nin mükemmel pasıyla ceza sahasına giren Gutierrez'in vuruşunda kaleci Hasagic topu çeldi.



86. dakikada Engin'in kullandığı serbest atışta Barbosa'nın topa elle müdahalesini hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını kullanan Umut'un vuruşunda kaleci Hasagic, topu iki hamlede kornere çeldi.



88. dakikada Engin'in soldan kullandığı korner atışında, Umut'un çevirdiği topu altıpasta Cale, kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1



İSTANBUL BB: 1 - TRABZONSPOR: 1



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Serkan Ok xxx, Arkın Akgöl xxx



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic xxx, Rızvan xx, Cesario xxx, Barbosa xx, Gökhan xxx, Serhat xx (Dk. 68 Ekrem x), Efe xx, İskender xxx, Mahmut xx, Tevfik xx (Dk. 62 Abdulkadir x), Tum xxx (Dk. 81 İbrahim x)



Trabzonspor: Onur Recep xx, Ömer xx, Giray xx, Egemen xx, Cale xxx, Serkan xxx, Selçuk xx (Dk. 67 Ceyhan x), Colman xx (Dk. 46 Gutierrez x), Engin xx, Alanzinho xx (Dk. 84 Sezer x), Umut xx



Goller: Dk. 31 Tevfik (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 88 Cale (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 38 İskender, Dk. 56 Tum, Dk. 59 Cesario, Dk. 62 Gökhan, Dk. 67 Serhat, Dk. 73 Mahmut, Dk. 83 Abdulkadir, Dk. 86 Barbosa, Dk. 87 Efe, Dk. 90 artı 5 Ekrem (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 56 Engin, Dk. 56 Egemen, Dk. 57 Ömer, Dk. 63 Umut, Dk. 67 Alanzinho, Dk. 78 Cale, 90 artı 5 Gutierrez (Trabzonspor)

