-TRABZONSPOR BENFICA MAÇINI STAVREV YÖNETECEK İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Trabzonspor'un, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla İstanbul'da yapacağı rövanş mücadelesini Makedon hakem Stavrev yönetecek. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maçta Makedonya Futbol Federasyonundan Aleksandar Stavrev düdük çalacak. Karşılaşmada Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Ljobomir Krstevski yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Dejan Jakimovski.