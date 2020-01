Trabzonspor bayramlaştı, Bakan Soylu transfer müjdesi verdi

Trabzonspor camiası, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da transfer müjdesi vererek, Trabzonspor\'a lazım gelen futbolcuları başkanla birlikte konuştuk. Başkan bir şekilde işi bitirecek dedi.

Bayramlaşma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora ve Muhammet Balta, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ASKF Başkanı Cahit Erdem, TÜFAD Trabzon Şube Başkanı Hayri Tekelioğlu, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Trabzon Şube Başkanı İsmail Köse, eski yöneticileri, kurullar, futbolcular, 1461 Trabzonlu futbolcular, altyapı futbolcuları, taraftarlar ile camianın önde gelen isimleri katıldı. Törende bordo mavili taraftarlar futbolcularla bir araya geldi, bayramlaşarak sık sık fotoğraf çekildi.

SOYLU BU SENE ÖNEMLİ BAŞARININ ALTINA İMZA ATMAK SORUMLULUĞUMUZ

Bayramlaşmada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hep birlikte kenetlenerek önemli bir başarının altına imza atmaları gerektiğini belirterek, Trabzonspor camiası başarılarıyla, disipliniyle, centilmenliği ile ve on yıllardır ortaya koymuş olduğu istikrarla büyük bir camia olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Büyük camiaların bayramlaşmaları, önemli günleri de aynı büyüklük ölçüsünde olur. Camianın büyük unsurunun burada olması ve bayramı birlikte kutlama arzusu bizi ayrıca sevindiriyor. Trabzon\'da ve Trabzonspor\'da şuanda spor adına ve futbol adına her şey var. Çok zengin bir halin içerisinde un var, yağ var, şeker var, inşallah sonu şampiyonluk. Onu pişirmek, başkanın yönetimim, aynı zamanda kulübümüzün, futbolcuların, taraftarlarımızın ve biz destekçilerinin görevidir. Hep birlikte kenetlenerek inşallah bu sene çok önemli bir başarının altına imza atmak bizim sorumluluğumuzdur. Biz çok zor denilen işleri kolay başardık. Zor dersek iş başarılmaz. Bismillah diyerek işimize bakacağız. Başta başkanımıza, yönetimimize, futbolcularımıza, taraftarlarımıza güzel bir sezon diliyorum. Bence başlangıç iyi yapıldı. Bundan sonra daha da asılarak arzu edilen sonuçlara hep beraber ulaşacağız. Başarılar diliyorum, kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara. Dünya\'nın her yerinde olan Trabzonspor başkanlarının bayramlarını tebrik ediyorum dedi.

GÜN SAHİPLENME, BİRLİK OLMA ZAMANI

Takımı sahiplenip birlik ve beraberlik içindi hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu

Şenol Güneş Stadı\'nda son geldiğim Galatasaray maçıydı. Dünyanın her tarafından taraftarın oraya geldiğini gördüm. Bu büyük bir sevgi, büyük bir bağlılık. Bunu iyi yönetmek bizim görevimizdir. Bir tek şey rica ediyorum. Fair play açısından en iyi takım olmalıyız. Dışarda kızalım, sözümüzü söyleyelim ama saha içine geldiğimiz zaman sadece yüksek tezahüratla destekleyelim. Takımımız mağlup olabilir, galip gelebilir. Öyle maçlar görmüşümdür ki gazeteler yazmıştır \'seyirci kazandı.\' Bu beraberinde galibiyeti ve şampiyonlukları getirir. Gün sahiplenmek, birlik olma zamanıdır.

BAŞKAN GEREKLİ TRANSFERLERİ YAPACAK

Takımın iyi bir başlangıç yaptığını da ifade eden Bakan Soylu, İyi bir başlangıç yapıldı ve bu başlangıçla iyi bir noktaya gideceğiz. Takviyelerde başkan uğraşıyor, gerçekleştirecek. Geçen sene ikinci yarı bizim takımımız başarılı bir futbol oynadı. Şu anda iyi bir takım olmasının unsuru kendi içerisinden yetiştirdiği futbolculardır. Bu özlem, hasret duyduğumuz bir konudur. Sürekli moral vermemiz lazım. Bütün hemşerilerimize taraftarlarımıza bayram dileklerimizi iletiyoruz. Trabzonspor\'a lazım gelen futbolcuları başkanla birlikte konuştuk. Başkan bir şekilde işi bitirecek ifadelerini kullandı

USTA TAKIMIMIZA SAHİP ÇIKARAK GÜZEL GÜNLERİ YAKALAYALIM

Kulüp Başkanı Muharrem Usta ise Trabzonspor\'un önemli bir marka olduğunu vurgulayarak Burası şehrin heyecan damarının attığı yer. Bu heyecana her zaman ihtiyacımız var. Bayram sonrası da inşallah takımımıza sahip çıkarak güzel günleri yakalayalım, bunu hepimiz istiyoruz. Sayın bakanımızın 3\'üncü kez teşrifleri. Çok teşekkür ediyorum. Sonuçta Trabzon ve Trabzonspor yetiştirdiği değerlerle kendini ifade eden bir şehir. Sayın bakanımız bizim için, Trabzon için, Trabzonspor için, Türkiye için önemli bir değerimizimdir diye konuştu.

Başkan Muharrem Usta, bayramlaşma töreninin sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya üzerinde adı yazılı 61 numaralı yeni sezon forma hediye etti. Daha sonra ise futbolcular, yönetim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve katılımcılarla birlikte anı fotoğrafı çekinildi.

