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Spor

Trabzonspor Basketbol Kulübü'nden 'Eldridge' açıklaması

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR'un sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'ye uzatma dakikalarında mağlup olduğu maç sonrası Amerikalı oyuncu Osiris Eldridge'e sosyal medyadan tehdit mesajı gelmesi üzerine bordo mavili kulüpten konuyla ilgili açıklama yapıldı

18 Aralık 2017 15:34

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR\'un sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece\'ye uzatma dakikalarında mağlup olduğu maç sonrası Amerikalı oyuncu Osiris Eldridge\'e sosyal medyadan tehdit mesajı gelmesi üzerine bordo mavili kulüpten konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Trabzonspor’un resmi internet sitesinden Genel Menajer Nihat Mala imzasıyla yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Osiris Eldridge\'ye yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajı kınadığımızın, olayın takipçisi olduğumuzun kamuoyu tarafından bilinmesini isterim. Osiris\'e sahip çıkan taraftarlarımıza da güçlü bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdikleri için teşekkür ederim” ifadelerine yer verildi.

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