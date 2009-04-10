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Spor

Trabzonspor, başkentte galibiyet arıyor

10 Nisan 2009 03:00



Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Hacettepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puan hedefliyor.

Ligde Konyaspor'a 1-0, Gaziantepspor'a 3-2 kaybeden, Galatasaray ile 2-2, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile de 0-0 berabere kalarak son 4 maçında galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, ligin son sırasındaki rakibi Hacettepe'yi yenerek çıkışa geçmek istiyor. Bordo-mavili takımda, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Hacettepe karşısında, Sylva, Serkan, Giray, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk, Colman, Alanzinho, Yattara ve Gökhan'dan oluşan 11'e görev vermesi bekleniyor.

Trabzonspor ile Hacettepe ligde dördüncü kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında daha önce yapılan 3 maçta, Trabzonspor'un 2, Hacettepe'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor.

Geçen sezon rakibi karşısında deplasmanda 2-0 galip gelen, sahasında ise 2-1 kaybeden bordo-mavililer, bu sezon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda sahadan 1-0 galip ayrılmayı başarmıştı.

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