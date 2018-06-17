Trabzonspor Başkanı'ndan Mehmet Ekici açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu eski başkan Muharrem Usta döneminde Trabzonspor futbolcusu Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferini önlemek için Beşiktaş ile anlaşma yapılmasıyla ilgili konuştu. Ağaoğlu Trabzonspor kulübünün bu süreçten 3 milyon Euro zarara uğrayarak çıktığını söyledi.

Gazete Habertürk’ten Haluk Ayyıldız'a konuşan Trabzonspor Başkanı, anlaşmayla ilgili olarak “Tabii ki ortaya çıkan bu Mehmet Ekici konusu ile ilgili biz de çok şaşkınız. Fenerbahçe o dönem, Trabzonspor’a Mehmet Ekici’nin bonservisi için 2,5 milyon Euro önermiş ama kabul edilmemiş. Daha sonra Mehmet kadro dışı bırakılmış. Yani oyuncu Fenerbahçe’yi istemiş.'' ifadesini kullanırken kulübün zarara uğramasıyla ilgili olarak ''Şimdi asıl konuya gelelim... O dönem 2,5 milyon Euro verilmişken şimdi duruma bakıyoruz Mehmet Ekici bizden 2,5 milyon TL alacaklı, davayı da kazandı. Yani olacak iş değil, aklım almıyor. Trabzonspor resmen zarara uğratılmıştır. Yazık, çok yazık. Neden böyle olduğunu Muharrem Usta daha iyi açıklayacaktır. Toplama baktığımızda Ekici’den 3 milyon Euro’dan fazla zarar ettiğimizi söyleyebilirim” dedi.