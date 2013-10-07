'Trabzonspor Başkanı'na tavrı şık bulmuyorum'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili, "Trabzonspor Başkanı'na takınılan bu tavrı şık bulmuyorum. Bunlara rağmen Trabzonspor Başkanı’nın tavrını, soğukkanlılığını takdirle karşılıyorum" dedi.

Başkakan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dün oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili soru üzerine, "Televizyondan izlediğim kadarıyla Trabzonspor Başkanı’na takınılan bu tavrı şık bulmuyorum. Taraftarların şişelerle saldırmasını çirkin buluyorum, bizim sporumuza yakışmıyor. Bu birbirine karşı olumsuzlukları tetikliyor. Bunlara rağmen Trabzonspor Başkanı’nın tavrını, soğukkanlılığını takdirle karşılıyorum" dedi.

Erdoğan, askerlik süresinin kısaltılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İhtiyaç değerlendirmesini yaptıktan sonra karar alacağız. Bakanlar Kurulu kararı yeterlidir. Yedek subaylığın kaldırılması diye bir şey söz konusu değil" diye konuştu.

Erdoğan, bir soru üzerine "Beşşar Esad'ı ben artık siyasi olarak kabul etmiyorum. O devlet terörü estiren bir teröristtir" dedi.