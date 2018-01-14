Trabzonspor Başkanı Usta: Burak ile birlikte çıktığımız ve yürüyeceğimiz bir yol var

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Burak Yılmaz’ın farklı bir takıma transferinin gündeme gelmesiyle ilgili olarak, “Burak’la birlikte çıktığımız ve yürüyeceğimiz bir yol var” dedi.

Başkan Muharrem Usta, Burak Yılmaz ile ilgili hiçbir sorunlarının olmadığını, deneyimli forvet oyuncusunun da takımda mutlu olduğunu ifade ederek, “Hiçbir sorun yok. Aslanlar gibi işimize devam ediyoruz. Burak gibi bir golcüye çok teklif gelir. Bu durum gurur vericidir ancak Burak’la birlikte çıktığımız ve yürüyeceğimiz bir yol var. Herkesin gönlü rahat olsun. Burak ait olduğu yerdedir ve mutludur. Kimse fırsatçılık yapmasın. Burak Yılmaz, Türkiye’nin bir numaralı golcüsüdür” ifadelerini kullandı.