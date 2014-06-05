Trabzonspor Başkanı: Trabzon'da derin bir paralel yapılanma var

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulübe hizmet için çalıştıklarını belirterek, "Trabzon'da derin bir paralel yapılanma var. Bu derin, paralel yapılanma Trabzonspor'u her zaman kendi çıkarı için kullanmıştır" dedi.

‘Trabzon'da derin bir paralel yapılanma var’

Başkan Hacıosmanoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Asbaşkan Ali Kemal Başaran ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda başkan Hacıosmanoğlu, basın toplantısı düzenleyerek kendisini istifaya davet eden Sadri Şener dönemi yöneticilerine cevap verdi. Göreve gelirken, "Hesap sormaya geliyoruz" diyerek seçildiklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Bizi seçenler hesap sorma vaadimizle seçti. Tarlasında ve asgari ücret ile çalışan, devlet memuru olan, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerine yayılan, karşılıksız Trabzonspor sevdası olan insanlar bizi başkan seçti. Onlara karşı ağır sorumluluğumuz var. Onun bilincindeyiz. Kamuoyunda bizim tarzımızı eleştirenler zaten kongre öncesinde de bizim karşımızdaydı. Onlar bize oy vermedi ve bizi başkan seçmedi. Bugünde eleştirilerini yadırgamıyorum" ifadelerini kullandı.

‘Kimseyle kişisel sataşmamız olmaz’

Sadri Şener dönemi yöneticileri adına dün açıklama yapan Hasan Yener'in iddialarına tek tek cevap veren Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Herkesin yargıya saygılı olması gerektiğini ve Trabzonspor'u yönetenlerin varsa bir yanlışı bununda ortaya çıkmasını istiyoruz. Biz arkadaşlarımızla beraber aykırı olarak tabir ediliyoruz. Ama her halde Türk futbolunda böyle bir başvuru yapılmamıştır. Hesap soracağımızı söyledik ve bunu yaptık. Bu inşallah diğer kulüp başkanlarına da örnek olur ve kendi içlerindeki olumsuzlukları ortadan kaldırırlar. Bizim söylemimiz, ahlak, adaletli ve temiz futbol. Bununla mücadele ediyoruz. Bununla mücadele ederken kendi içerinizdeki pislikleri temizlemeden bunu isteyemezsiniz. Amacımız budur. Yen kırılır içinde kalmaz. Bir yerde usulsüzlük varsa bunun cezalarını adli makamlar verir. Sonucunu da hep beraber katlanacağız. İnanmadığımız hiçbir şey için kimseyi zan altında bırakma gibi bir düşüncemiz olmaz. Göreve başladığımızda bağımsız denetçilere kulübü denetlendirip çıkacak olumsuzlukları adli makamlara ulaştıracağımızı söyledim. Kimseyle kişisel çatışmamız, itibarsızlaştırmamız, farklı bir amacımız olmaz. Eski başkan ve yöneticilerle hiçbir ortak noktam, kişisel çatışmam yok. Ama kulübün menfaatleri korumak kulübü idare edenlerin asli görevidir."

‘Paralel yapılanma Trabzonspor'u her zaman kendi çıkarı için kullanmıştır’

Sadri Şener dönemi yöneticileri adına açıklama yapan eski Genel Sekreter Hasan Yener'in iddialarına da cevap veren Hacıosmanoğlu, "Bizim Trabzonspor sevdalılarıyla yapacağımız tek şey var. 'Bu düzen devam mı edecek, bu düzeni ortadan mı kaldıracağız' buna karar vermek. Evet, Trabzon'da derin bir paralel yapılanma var. Bu derin paralel yapılanma Trabzonspor'u her zaman kendi çıkarı için kullanmıştır. Biz aykırı bir başkan ve yönetimiz. Onların, 'İçimizde kalsın' dedikleri yanlışları içimizde barındırmayız. Bunları temizleyip bünyemizden atmak, Allan indinde de, kul indinde de bizim asli görevimizdir. Bunları yapacağız" dedi.

‘1590 imzaları olsa başkan adayı olurlar’

Hacıosmanoğlu, kulübü genel kurula getirmek için imza kampanyası başlatılabileceği yönündeki iddialarla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Onlara çağrı yapıyorum. İmza kampanyasını başlatsınlar. Trabzonspor'u yiyen, yedirenlerden hesap soruyoruz. 'Yanlışları temizleme kalsın' diyerek 1590 imza toplanırsa bizim Trabzonspor'da başkanlık yapmamızın, bu zihniyeti temsil etmemizin bir anlamı yok. Konuşanların 1590 imzaları olsa, kongrede başkan adayı olur, başkan olurlar. Bizim olduğumuz dönemde karın beyazı gibi beyaz bir Trabzonspor var. Cenab-ı Allah kısır döngü içerisinde Trabzonspor'u başarısızlıklara sürükleyen bu devre son vermeyi inşallah bize nasip eder."

‘Faruk Özak, başkanlığa aday olursa önünü açacağız’

AKP Trabzon Milletvekili olan eski Trabzonspor Başkanı ve futbolcusu olan Faruk Özak'a da yüklenen Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Trabzonspor'un duayenlerinin elbette Trabzonspor'a sahip çıkması gerekiyor. Ama Faruk beye çağrı yapıyorum; Kapılar arkasında organizasyon yapmasın, insanları yönlendirmesin. Milletvekilliği 3'üncü dönemi olduğu için bitiyor. Kendisine bir meşgale arıyor. Trabzonspor, zaten her zaman birilerinin meşgalesidir. İstedikleri zaman kullanabilirler. Ama Trabzon'un gerçek sevdalıları bunu tasvip etmeyecek. Ama bugün desin ki, 'Ben başkanlığa adayım', buyursun gelsin bizde onun önünü açacağız."

‘Trabzonspor'un teknik heyeti net’

Hacıosmanoğlu, teknik direktör sorunuyla ilgili olarak da, "teknik direktörümüz var. Trabzonspor'un teknik heyeti net. Kendisi de çalışıyor. Ama resmi açıklamayı da gerektiği zaman yapacağız. Kendinden kaynaklanan bir durumdan dolayı şu anda açıklamıyoruz" açıklamasında bulundu.

‘1461 Trabzon'u başka birine verip İsanbul veya Avrupa'da pilot takım uygulamalarına başlayacağız’

Hacıosmanoğlu, pilot takım 1461 Trabzon'u taliplisi çıkması durumunda vermeyi düşündüklerini de ifade ederek, "1461 Trabzon'un ligden düşmesine üzüldüm. İnşallah önümüzdeki sene elbirliğiyle layık olduğu yere çıkarırız. Ama ben her zaman, 'Trabzonspor'un Trabzon'da bir pilot takıma ihtiyacı yok' dedim. Trabzonspor pilot takım kuracaksa İstanbul veya Avrupa'da kurmak zorundadır. Buradaki bütün profesyonel takımlar Trabzonspor'un pilot takımdır. Taliplisi olursa 1461 Trabzon'u başka birine verip İstanbul veya Avrupa'da pilot takım uygulamalarına başlayacağız" dedi

‘Olcan Adın'a kalmasını istediğimizi söyledim’

Hacıosmanoğlu, ismi sık sık transfer dedikodularına karışan Olcan Adın ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Olcan Adın ile görüştüm. Milli takımın ABD kampından geldi. Kendisine, 'Önümüzdeki sene önemli oyuncularla Trabzonspor'da şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturuyoruz. Sen de bu takımın bir parçasısın, önemli bir oyuncususun. Bu takımda yer almanı istiyoruz. Biz maddi manevi her türlü şartı yerine getirmeye hazırız. Senin de burada kalmanı istiyoruz. Sözleşmeni uzatmayı istiyoruz' dedik. Kendisi de bir takım nedenlerden, aile sorunlarından dolayı ayrılmak istediğini söyledi. Ben de, 'ABD'den yeni geldin, 2-3 günde Türkiye'ye adapte olunmuyor. Bir başka ülkeden bir başka ülkeye geliyorsun. 3-5 gün, 1 hafta daha düşün. Kiminle görüşmem gerekiyorsa bu görüşmeleri yapıp senin de olumlu şekilde fikrini çevirmeni ve Trabzonspor'da kalmanı sağlamak istiyorum. Trabzonspor'da sivrilen bir oyuncunun sürekli İstanbul takımlarına gitmesi hem camianın hem de senin gibi değerli bir oyuncunun itibarını zedeler' dedim. Bunu da dikkate alıp karar vermesini rica ettim. Onun dışındaki gelişmeleri yönetim kurulundaki arkadaşlar oturup değerlendireceğiz. Bizim düşüncemiz nettir, önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayan takımda onu da görmek istiyoruz."

‘Fenerbahçe camiasıyla bir sorunumuz yok’

Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe camiasıyla bir sorunlarının olmadığını da vurgulayarak, "Kupa diye söyleniyor ama bizim derdimiz kupa değil. Bizim elimizden ilk şampiyonluk çalınmadı. Benim hatırladığım çalınan 4 şampiyonluğumuz var. Bizim mücadelemiz, bu zihniyetin Türk futbolundan çıkması, bütün takımların eşit şekilde yarışması. Böylesine haksızlık ortada durduğu müddetçe bunun baş mimarı o kulübün başında oturduğu sürece bu insanlarla herhangi bir iletişim kurma, ortam yumuşatması bizim dönemimizde söz konusu olamaz. Adalet yerini bulursa, o zaman bütün kulüplerle dostsak, o camiayla daha iyi dost olacağımızı sanmıyorum" diye konuştu. Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'dan kiralık olarak aldıkları Özer Hurmacı'nın bonservisini almak istediklerini de söyledi

‘Otyakmaz, 'alttan futbolcularıma çalıştılar' dediği kişileri açıklasın’

Hacıosmanoğlu, Sivasspor ve Eskişehirspor'un UEFA'dan ceza alması ihtimali üzerine ise şöyle konuştu:

"Mecnun Otyakmaz'a kefilim sözünde hata yaptım. Ama bir insan, 'Maç satan ailesini satar' dedikten sonra ben inanmak zorundayım. Onu beyan ettim. Kendisi de, 'Her yerde emek hırsızı diyorsunuz, insanlar bana bakıyor, beni ayır' dedi. Bu cümlelerin sonunda da, 'Ben bu işin içinde yokum ama benim oyuncularıma alttan çalıştılar' ifadesini kullandı. Bugün Semavi ve Abdurrahman üzerinden Trabzonspor'u lekelemeye çalışan başkandan istirhamımız, 'Alttan futbolcularıma çalıştılar' dediği kişileri açıklasın. Asıl şikeyi temizleyecek sözler onlardır. UEFA, Avrupa'ya hak kazanan Sivasspor ve Eskişehirspor, Edirne'den öteye gittikten sonra bu soruşturmaya başlattı. Hiçbir Anadolu takımının bu tür cezalar almasından yana değilim. Sivas da bizim kardeş şehrimiz. Eskişehir'in de mevcut başkanı yapılanları kabul etmiyor. Bunlara müsebbip olanlar bunların bedelini ödemeli. Onlar bedelini ödemeden Anadolu takımların ceza alması bizi mutlu etmez."