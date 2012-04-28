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Trabzonspor Başkanı Sadri Şener hakkında soruşturma

Şike davasında mahkemede ifade veren Aziz Yıldırım'ın, "Polis fezlekesine göre başbakanı tehdit edenler neden burada yok" demesi üzerine bazı avukatlar Trabzonspor Başkanı Sadri Şener hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

28 Nisan 2012 00:15

 

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dosyası 'görevsizlik' kararı ile özel yetkili savcı Mehmet Berk'e gönderildi.
 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen şike davasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, polis fezlekesinde Sadri Şener ile Mahmut Özgener arasında geçen telefon konuşmasıyla ilgili olarak, "Başbakanı tehdit edenler neden burada yok. Onlar yargılanmıyor, biz yargılanıyoruz. O konuşmada 'Trabzon ayağa kalkmış. Başbakan'ın randevusuna gitmeyelim. Taraftarı tahrik edelim' sözleri geçiyor" demişti.
 
Yıldırım'ın duruşmada yaptığı bu açıklamaların ardından Fenerbahçeli bazı avukatlar Trabzonspor Başkanı Sadri Şener hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu üzerine Şener'in de aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında soruşturma başlatıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde devam eden soruşturmada savcı, görevsizlik kararı verdi. Soruşturmaya konu olan suçlamanın “örgüt" suçu kapsamında olduğunu belirten savcılık, dosyayı İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosya, şike soruşturmasını da yürüten Savcı Mehmet Berk'e verildi. Savcı Berk'in dosyayı incelemeye başladığı öğrenildi.

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