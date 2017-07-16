Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta: Yusuf için 15 milyon Euro'luk teklif yapacaklardı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, transfer gündemini değerlendirdi. "Menajerler, Yusuf Yazıcı için Avrupa'dan 13-15 milyon Euro getirelim' teklifiyle geldiler" diyen Usta, kulübün 50. yılında genç oyuncuyu takımda istediği gerekçesiyle bu teklifi reddettiğini söyledi.

NTVSpor'da yer alan habere göre; Trabzonspor'da geçen sezonun 2. yarısında gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı konusunda açıklama yaptı. Usta, Yusuf Yazıcı'nın 50. yıl kadrosunda olacağını vurgularken, "Yusuf Yazıcı'ya resmi talep getirmek için benimle sıkı görüşmeler oldu. Belki ilk defa söylemiş olayım 'Avrupa'dan 13 milyon, 15 milyon Euro gibi teklif getirelim' diyen önemli menajerler oldu. Ben bunu Yusuf'a da menajerlere de söyledim. 'Bize şu anda böyle bir teklif getirmeyin' dedik. Yusuf, 50. yılda kesin net bizimle olacak. Yusuf'un alması gereken çok yol var. Gördük ki Yusuf kalitesinde bir oyuncunun üzerine koyup devam etmesi durumunda önümüzdeki yıllarda Yusuf'u Avrupa'nın çok iyi takımlarında görebiliriz." dedi.

"Doğru olsun, geç olsun"

Başkan Usta, sezon başlayana kadar transfer çalışmalarının biteceğinin altını çizerek, "Taraftarlar da bir an önce transferler olsun istiyor, biz de istiyoruz. Ama biz de hata yapıyoruz, herkes yapıyor, bir daha hata yapılmasını istemiyoruz. Trabzonspor'un geldiği noktada çok net oyunculara ihtiyaç var. Bunları almak çok kolay olmuyor. Haliyle nasıl olsa bu transferler olacak, panik yapmasınlar. Bunun süreci var. Medel olacaksa niye gelmiyor filan diyerek olmuyor. Sezon başlayana kadar bunlar olacak ne kadar erken olursa daha iyi olur ama bu oyuncular hazır oyuncular. Medel geldiğinde takıma adapte olur. Hem performansı hem deneyimiyle hazır olurlar. Burak ligi zaten tanıyor, oynadığı bir lig var. Medel'in tecrübesi var. Bu tarz oyuncuların çok geç veya erken katılması sonucu değiştirmez. Kolay şeylerden bahsetmiyoruz. Taraftarlar da sabırlı olmaya alıştı. Hep beraber alıştık. İyi olsun, doğru olsun da biraz geç olsun" diye konuştu.