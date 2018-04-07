Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta gözyaşlarıyla veda etti

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın kritik mücadelesinde Trabzonspor konuğu Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Abdülkadir ve Yusuf'la kilidi açan bordo-mavililer Burak'la farka koştu ve puanını 45'e çıkardı. Kayserispor ise üst üste üçüncü kez mağlup oldu ve 41 puanda kaldı.

Trabzonspor'un Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta Trabzonspor başkanı olarak son maçına çıkan Muharrem Usta, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gözyaşlarını tutamayan Muharrem Usta, ''İnsanlar gelip geçiyor. Trabzonspor'a nice başkanlar geldi, gitti. Gece gündüz çalıştık burada. Abdülkadir'i hatırlıyorum. Beni bugün en çok duygulandıran şeydi. Bugün burada çok büyüdü, artık başka bir levele geçti. Onlar benim çocuklarım gibi. Abdülkadir, Yusuf var artık. Gökdeniz ve Fatih'ten sonra eksikliğimizdi.'' sözlerini kullandı.

“Gelecekle ilgili bir umut görmüyorum”

Gelecekle ilgili bir umut görmediğini anlatan Usta, “Bu duygusallığımın sebebi; başarabilirdik, ama onlar aklıma gelince çok hüzünleniyorum. Bugün aslında ben bunu kongre salonunda tekrar gördüm. Bu seviye, bu hakaret üslupları, bu aşağılamalar devam ettiği sürece ve bu kişilerin Trabzonspor’u bundan sonra yönetmek gibi bir talepleri varsa, bunların da karşılığı varsa benim için bundan sonrasında umut, ümit yok. Zaten bu kongre kararına sebep olan şeyler de bunlardı. Şu anda bu yönetime girecek olan arkadaşlar aslında bu talepte olan arkadaşlardı. Ümit ederim ki benim bu kırgınlık, dargınlık ve burukluklarımı onlar yaşamazlar ve bu güzide takımla olağanüstü bir yol alırlar. Ben tüm Trabzonspor camiası adına çok üzgünüm. Gelecekle ilgili bir umut görmüyorum. Buradan bir gelecek inşa edemeyiz. Gencecik çocukların şu kongrede konuşulanları dinlediğini farz ediyorum. Bu mudur örnek olmak? Artık benim için veda zamanı. Benim yukarısından bir umudum yok. Ne olur gençler, bu Trabzonspor yaşayacak. Siz böyle yapmayın. Bu insanları reddedin. Bir taraftan büyük emekle inşa edilmiş Trabzonspor’un emrinde olduğumu söylüyorum, bir taraftan da inanılmaz bir burukluğum var. Herkese Allah’a ısmarladık diyorum” ifadelerini kullandı.