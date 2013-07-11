Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlu Beşiktaş'ı ağır sözlerle eleştirdi

Beşiktaş’a transferi yılan hikayesine dönen Trabzonspor kalecisi Tolga Zengin’in durumuyla ilgili Vatan gazetesine konuşan Karadeniz temsilcisinin başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Milleti kandırıyorlar... Yok 10, yok 5 milyon Euro istemişiz. Biz en başından beri Tolga için 3 milyon Euro istedik. ‘Tolga’nın içerde 500 bin Euro alacağı var, onu da ödeyin’ dedik. Tolga kendisi 250 bin Euro’dan vazgeçti. Yani Tolga için ödenmesi gereken 3 milyon 250 bin Euro. Bu futbolda ilke kalmamış. Top yuvarlak ama biz değiliz. 5-10 sefer konuştuk Beşiktaş’la. Araya 50 adam soktular ama 2 buçuk milyon Euro’nun üzerine çıkmadılar, istediğimiz 3 milyon Euro’yu vermediler” diye konuştu.

Hacıosmanoğlu’nun Tolga transferiyle ilgili değerlendirmelerinin satırbaşları şöyle:

Annesi kanser diye anlayış gösterdik

“Tolga benim hem kaptanım hem de kardeşim. Biz Tolga’nın annesi kanser olduğu ve İstanbul’da tedavi görmesi gerektiği için anlayış gösterdik. Benim de annem kanserden vefat ettiği için ne demek olduğunu biliyorum. Beşiktaş bunu da kullanmaya kalktı. ‘Yabancı takımlardan teklif geldi’ dedik, dinlemediler, ‘Alternatifimiz Sinan Bolat’ dediler. Benim cevabım ‘Siz hem Trabzon kaptanını hem de adamın dibini alıyorsunuz. Zaten Sinan’la Tolga’yı kıyaslıyorsanız bu iş bitmiştir’ oldu. Düne kadar izin vermiştim ama an itibariyle Tolga’nın Beşiktaş konusu kapanmıştır” dedi.

Muslera'nın yerine Galatasaray'a gidebilir

Öte yandan, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın Katalan devi Barcelona ile dirsek temasında olması, akıllara Tolga'nın Galatasaraya'a transfer olabileceğini getirdi. “Tolga Zengin konusunda Radyospor programcısı Aydın Cingöz’den de Galatasaray transferi ile ilgili bir çıkış geldi. Tecrübeli eldivenin menajeri Kanat Ayas’la yaptığı konuşmanın detaylarını Twitter’dan paylaşan Cingöz, ‘G.Saray 3 milyon Euro’ya Tolga’yı alsa nasıl olur?’ sorusunu Ayas’a sorduğunu “Fatih Terim geçen yıl çok istedi. Tolga 2. kaleci olarak gitmek istemedi. Şimdi gider” yanıtını aldığını yazdı. Cingöz ayrıca Ayas’ın “Beşiktaş’a 2 buçuk milyon Euro için söz verildi. Bu nedenle diretiyorlar” dediğini de belirtti.