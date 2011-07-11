Trabzonspor Başkanı gözaltında!

T24- Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın tutuklandığı şike operasyonunda Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, eski federasyon yöneticisi Levent Kızıl, futbolcu Serdar Kulbilge gözaltına alındı. Bu arada önce şüpheli sıfatıyla ifade vereceği belirtilen Eski Federasyon Başkanı Mahmut Özgener hakkında da gözaltı kararı olduğu ileri sürüldü.





Sadri Şener'in gözaltına alınma görüntüleri için tıklayın









Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, VE TFF Yönetim Kurulu üyesi ve Milli Takımlar sorumlusu Mehmet Levent Kızıl ve kaleci Serdar Kulbilge futbolda şike operasyonu kapsamında bu sabah polis tarafından gözaltına alındı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Şener ve Kızıl, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında Ankaragücü'nün eski yöneticisi Mümtaz Karakaya'nın Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi. Karakaya'nın sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği kaydedildi.





Özgener gözaltında mı?





Aziz Yıldırım'ın tutuklanmasıyla soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 26'ya ulaşırken, bugünkü 2. dalgada gözaltı sayısının 20'yi bulabileceği iddia edildi. Bu arada sabah saatlerinde şüpheli sıfatıyla ifade vereceği açıklanan eski Federasyon Başkanı Mahmut Özgener hakkında da gözaltı kararı alındığı ileri sürüldü.





Bilgisayarın harddiski kopyalanmıştı





İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen futbolda şike ve teşvik soruşturması kapsamında geçtiğimiz Pazar günü Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan aramada, polislerin bir dizüstü bilgisayardaki bilgileri kopyalayarak İstanbul’a gönderilmişti. Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne giden ekipler, Başkan Sadri Şener ve Nevzat Şakar’ın aynı odayı kullandığını tespit etmiş ve bu odada bulunan dizüstü bilgisayarın harddiskini kopyalayıp İstanbul’a göndermişti.





TS internet sitesinden dün gece 'Sakin Olun' çağrısı yapıldı





Dün gece 23.06'da Trabzonspor'un internet sitesinden bir açıklama yapılmış ve 'sakin olun' çağrısında bulunulmuştu. O açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:



''Yaklaşık 1 haftalık süre içerisinde ülke gündemini meşgul eden futbola yönelik hukuki süreç, kulübümüz tarafından da büyük bir ilgi ve dikkatle takip edilmektedir.

Adalet sisteminin sırasıyla emniyet, savcılık ve mahkeme boyutunda cereyan eden gelişmeler, sonuçları itibariyle üzerinde yorum yapılamayacak kadar hassas bir içerikte sürmektedir.

Bu gerçekler ışığında, camiamızın bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de sağduyu ve sükûnetini koruması büyük önem taşımaktadır.

Böylelikle, başta taraftarlarımız olmak üzere tüm kesimlerin toplumun tansiyonunu daha da yükseltecek eylem ve söylemlerden kaçınmaları, süreci sakinlikle değerlendirmeleri gerekmektedir.

Aksi halde sergilenecek davranışların camiamıza ve toplumsal huzurumuza hiçbir faydası dokunmayacağı gerçeğinden hareketle, konuya gereken duyarlılığın gösterileceğine inanıyor, saygılar sunuyoruz.''





Aziz Yıldırım'ın tutuklanmasının ardından Trabzonlular sokağa dökülmüştü





İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen şike ve teşvik soruşturması kapsamında bir hafta önce gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün akşam çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanması Trabzonspor taraftarını sokağa döktü. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tutuklandığının duyulması üzerine dün akşam sokaklara dökülen Bordo- mavili taraftarlar büyük coşku yaşadı. Açtıkları dev boyutta Trabzonspor flaması ile yürüyüş düzenleyen yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, "Para, şike, işte Fener işte", "Şampiyonluk hakkımız, söke söke alırız", "Trabzon uyuma, şampiyonluk geliyor" şeklinde sloganlar attı. Trabzon'da ayrıca kentin çeşitli yerlerinde toplanan taraftar grupları da , "Şampiyon Trabzon" tezahüratları yaptı.