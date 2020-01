Trabzonspor Başkanı, deplasman yasağına karşı Beşiktaş tribününde

Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş maçını, deplasman takımı taraftarına yasağı protesto amacıyla tribünde siyah beyazlı taraftarlarla birlikte izledi.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor takımları arasında yapılan 2013-2014 sezonunun ilk hafta maçında Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbilerdeki deplasman takımı taraftarına yasağı protesto amacıyla maçı tribünde Beşiktaşlı taraftarlarla birlikte izledi.

Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda başarıların ahlaklı ve adaletli bir şekilde yeşil sahalarda oyuncuların mücadelesiyle kazanılmasını istediklerini söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı çocuklarıyla birlikte siyah-beyazlı taraftarların arasında tribünden takip eden Hacıosmanoğlu, maç öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Başkan Hacıosmanoğlu, şampiyonluğun kimsenin tekelinde olmadığını anlatarak, "Türk futbolunda başarıların, ahlaklı ve adaletli bir şekilde yeşil sahalarda oyuncuların mücadelesiyle kazanılmasını istiyoruz. İlle de şampiyon olacağız diye bir kaide yok. Ligde 18 takım oynuyor, geçen sezon PTT 1. Lig'den yükselen takımların da şampiyon olma hakkı var. Şampiyonluk hiçbir takımın tekelinde değil. Adaletli bir şekilde futbolu yönetenlerin de sahada düdük çalanların da bayrak kaldıranların da hakkı düşünerek, hakkı sahibine teslim etme adına mücadele etmesini istiyoruz" diye konuştu.

‘Ancak yöneticiler ortadan kaldırır’

İbrahim Hacıosmanoğlu, sporda şiddetin, yöneticilerin kendi çıkarlarını ön planda tutmalarından dolayı oluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sporda şiddet var diyorlar. Evet sporda şiddet var. Şiddet, yönetenlerin kendi çıkarlarını ön plana taşımalarından dolayı oluşuyor. Bunda taraftarların çok payı yok diye düşünüyorum. Çünkü siz futbolu adaletli bir şekilde yönetirseniz, herkes kardeşçe maçlarını seyreder. Beşiktaş Kulübü ile anlaşmıştık. Kendileri kale arkalarındaki tribünleri vereceklerdi, biz de aynı şekilde yapacaktık. Başka takımlar arasında anlaşma olmadı diye İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile uygun görmediler. Ancak bizim oraya hangi takım gelirse gelsin misafirperverliğimiz onlara açık. Kardeşçe gelip maçlarını seyredebilirler, biz de onları ağırlarız. O yüzden de bu bir ilk olsun. Futbolda fanatizmi ancak başkanlar, yöneticiler ortadan kaldırır. Ben de çocuklarımla beraber burada Beşiktaşlı kardeşlerimizin arasında maçı seyredeceğim. Onlar da ikinci yarıda Trabzon'a gelsinler. Biz de onları misafir edelim, kardeş kardeş maçı izleyelim."

Karşılaşmalarda üç sonuçtan birinin çıktığını vurgulayan başkan Hacıosmanoğlu, "Sahada kardeşlerimiz onurlu bir şekilde mücadele etsin, biz de onurlu şekilde yönetelim. Sonuç ne çıkacaksa çıksın kabul edelim. Yenen, yenilenin üzüntüsünü paylaşsın, yenilen de yeneni tebrik etsin. Türk futbolunda o zaman çok daha önemli adımları atmış oluruz" ifadelerini kullandı.

‘Husumetimiz yok’

Trabzonspor Kulübü Başkanı Hacıosmanoğlu, hiçbir takımla husumetleri olmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol kardeşlikse herkese aynı şekilde bakacaksınız. Bakın her konuşmamda açık bir şekilde söylüyorum. Bizim hiçbir takımla bir husumetimiz yok. Ben her cümlemde Fenerbahçe'nin muhteşem taraftarlarının her şeye layık olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe taraftarı da bizim orada maç seyretmek istiyorsa, gelip seyredebilir. Bizim mücadelemiz, hakkı, sahibinin olsun diye değil de benim olsun diye mücadele eden ve Türk futbolunu kirleten insanlarla. Biz bunun mücadelesini yıllardan beri veriyoruz. Bugün Cenab-ı Allah Trabzonspor'un başında olmayı nasip etti. Başkan olduk diye bizim tavrımızda bir değişiklik olmaz. Önemli bir koltukta oturuyoruz ama insanların düşünceleri değişmemeli."

Şampiyonlukların sahalarda kazanılmasını istediklerini vurgulayan İbrahim Hacıosmanoğlu, Anadolu kulüplerinin haklarının yenilmemesi gerektiğini belirtip, "Güçlü Anadolu takımlarının olduğu yerde şampiyon olan takım bizi Avrupa'da daha iyi temsil eder" diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "Bu zamana kadar şampiyonluklar sahada kazanılmadı mı " şeklindeki sorusu üzerine Hacıosmanoğlu, "Bunu bana sormanıza gerek yok ki. Kral çıplak, ortada..." ifadesini kullandı.