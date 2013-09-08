Hacıosmanoğlu: Fenerbahçe'nin kupasını bize vermezlerse eylem yaparız

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu göründüğü gibi büyük parası olan biri olmadığını; “Olsaydı da hepsini Trabzonspor’a verirdim. Çocuklarımın rızkını bile veriyorum” diye açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, 2010-11 sezonu şampiyonluk kupasının Fenerbahçe’den alınmasına ilişkin olarak da, “Kupayı vermezlerse, Cumhuriyet tarihinin görmediği bir eylem yaparız” dedi.

İbrahim Hacosmanoğlu'nun Milliyet'ten Mirgün Cabas'a verdiği söyleşinin bir kısmı şöyle:

Siz başkanlığa Muharrem Usta’yla yarışarak seçildiniz. Onun seçilmeme nedeni olarak da Başbakan Erdoğan’a fazla yakın olması gösterildi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

"O zamanlarda siyasetin desteklediği aday diye görülüyordu, biz de halkın desteklediği adaydık. Bizim sorumluluğumuz çok daha farklı. Bütün güçlerin hemen hemen yüzde 80’inin bize karşı olduğu bu düzenin içerisinde halkın oylarıyla seçilmiş bir insanız."

Yani aslında siyasete karşı mı seçildiniz?

"Belli bir kısmına karşı, tamamı demeyelim de... “Benim siyasetle işim yok, bakan ol diye koltuk verseniz kabul etmem”

Kulüp başkanlığı sayesinde siyaset çevresine açıldınız. Başbakan ile birkaç kez görüşme şansı buldunuz değil mi?

"Benim öyle kulüp başkanı oldum, insanlarla ilişkiye gireyim diye bir çabam yok. Kulüplere namusunuzla hizmet edecekseniz, kendi çıkarınızın zarar görmesini göze alacaksınız. Çünkü iki çıkar bir arada olmaz."

Mevcut durumda sizin kendi çıkarlarınıza da zarar verecek bir durum yok gibi görünüyor. Başbakan Erdoğan’ı ziyaret ettiniz, o geçenlerde kulübe geldi, AK Partili olduğunuzu da söylüyorsunuz. Burada bir çıkar çatışması yok gibi...

"AK Partili olduğumu söylemiyorum. Benim siyasetle işim yok. Bugün bana bakan ol diye koltuk verseniz kabul etmem. Benim için bu ülkede yapabileceğim, hayalini kurduğum

en önemli koltukta oturuyorum. Türkiye’deki 10 önemli koltuktan biridir. Ama orada şunu ayırıyorum; bu ülkenin başbakanı, kendimden çok şey gördüğüm, yakın tarihin de en büyük lideri. Bu ülke için yaptıkları da ortada. Biz ona minnet duyuyoruz."

Şike iddiaları nedeniyle 2010-11 sezonu şampiyonluk kupasının Fenerbahçe’den alınıp Trabzonspor’a verilmesi tartışılıyor. Başbakan size “Bu da böyle olsun, artık fazla üstüne gitme” dese buna karşı çıkar mısınız?

"Bana kimse söylemez öyle bir cümle. Söylediği zaman da alacağı cevabı bildiği için akıllı insanlar söylemez. Ben onun söyleneceği bir adam değilim."

Başbakan da söylese buna razı olmaz mısınız?

"Kimse söyleyemez bana. Sayın Başbakanımızın mücadelesinden dolayı saygı, minnet duyuyorum. Kişisel olarak ne desteği vermem gerekiyorsa da her zaman vereceğim. Hayatım altüst olsa, beni bu yoldan çevirecek değil Türkiye’de, dünyada bir güç yok. Bu kupayı bize vermezlerse, hukuk kuralları içinde, Cumhuriyet tarihinin görmediği bir eylemi yapmak da bizim boynumuzun borcudur."

Nasıl bir eylemden bahsediyorsunuz?

"Bizi milyonlarca insan arıyor ne zaman toplanacağız, yürüyeceğiz diye. 300-500 bin ya da üzerinde insan, başka kulüplerin taraftarları da, bu adaletsizlik ortadan kalksın diye yürümek için haber

verin diyorlar. “İstinye’ye gider, bir çadırkent de biz yaparız”

Nereye yürüyeceksiniz?

"Yürüyeceğimiz yer bellidir. İstinye’ye, Futbol Federasyonu’na yürüyeceğiz. Gider bir çadırkent de

biz yaparız. En sonunda bu hakkı bize teslim edecekler ya da Türk futbolunu kökten yakacaklar. Yanması da benim hiç umrumda değil."

Beşiktaş maçında rakip tribünde oturdunuz. Fenerbahçe maçında da böyle bir şey yapar mısınız?

"Bütün takımlarla ilgili yaparım. Benim hiçbir camiayla sorunum yok. Tam aksine Fenerbahçe camiasında da sevilen bir insanım."

Nasıl ediniyorsunuz bu izlenimi?

"Ben Fenerbahçe Burnu’na gidiyorum, oturuyorum taraftarla çay içiyorum, sohbet ediyorum. “Seni seviyoruz başkan” diyorlar."

