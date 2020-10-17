Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Beş yıl içinde kulübümüz borçlarından kurtulacaktır

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen 47. Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bankalar Birliği ile 5 yıllık yapılandırmanın 7 yıla çıkması için çalışmalara başladıklarını aktaran Ağaoğlu, kasım ayı ortalarında bunun sonuçlanacağını tahmin ettiğini ve ilk 2 yıl ana para ve faiz ödemesiz, takip eden 7 yıl da ana para ve faiz ödemeli olarak kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmış olacağını kaydetti.

Ahmet Ağaoğlu, pandemi sonrasında yaşanan sıkıntılar ve arzu edilmeyen saha sonuçları neticesinde takımın ligi ikinci olarak tamamladığını, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kulüp müzesine bir kupa armağan etmenin kendilerine nasip olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle alışık olmadıkları bir transfer ve hazırlık dönemi geçirdiklerini ve yeni sezonun son derece hassas değerlendirileceğini dile getiren Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"58 maçlık bir maraton var. Bunu yeteneği ne olursa olsun futbolcunun kaldırması mümkün değil. Olası bir sakatlığın önüne geçmek için takvimin hassas şekilde hazırlanması gerektiğini federasyona bildirdik ama maalesef bu süreç yine federasyonun sıkıştırılmış bir takvim ortaya koymasından öteye gitmedi."

"5 yıl içinde kulübümüz borçlarından kurtulacaktır"

Bankalar Birliği ile 5 yıllık yapılandırmanın 7 yıla çıkması için çalışmalara başladıklarını aktaran Ağaoğlu, kasım ayı ortalarında bunun sonuçlanacağını tahmin ettiğini ve ilk 2 yıl ana para ve faiz ödemesiz, takip eden 7 yıl da ana para ve faiz ödemeli olarak kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmış olacağını kaydetti.

Trabzonspor'un yıl yıl borçlarını da açıklayan Ağaoğlu, 2010 yılında bordo mavili ekibin 53 milyon euro olduğunu aktararak, şu bilgileri paylaştı:

"2011 yılında 49 milyon euroya düşmüş. Bunda tahmin ediyorum ki Şampiyonlar Ligi gelirinin çok büyük faydası oldu. 2012’de 56 milyona, sonra 63, 105, 124, 165, 176 ve göreve geldiğimizde 182 milyon euroya çıkmış. Görevi aldıktan sonra 2018 yılı sonunda borcu 157 milyon euroya düşürdük. 2019’da 130, bugün itibarıyla da 99 milyon 600 bin eurodur. Yani 928 milyon lira. Kulübümüzün net borcu budur."

Ağaoğlu, verdiği bilgiler ışığında kulübün borcunun her yıl 30 milyon euro eridiğini gördüklerini bildirerek, "Bu finansal politika devam ettiği sürece 5 yıl içinde kulübümüz borçlarından kurtulacaktır. Bu verdiğimiz sözlerdin birisiydi. Ben ve arkadaşlarım bunun dışında bir ifade kullanmadı. Bunu yaparken orta sıralarda yer almayı planlamadık" şeklinde konuştu.

"Sansasyonel transfer yapamazdık, yapmak ihanet olurdu"

Bordo-mavili ekibin taraftarlarının kendilerinden 60-70 milyon euroluk oyuncu maaş bütçesi olan takımlara karşı 15 milyon euroluk bütçeyle şampiyon olmalarını istediklerini söyleyen Ağaoğlu, şampiyonluk için muslukları fazladan açmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu konuda taahhütname verdik. Geçtiğimiz dönemde üç senelik maliyeti 21 milyon euro olan oyuncularımız vardı. Trabzonspor hiçbir şekilde bu maliyeti karşılayamaz. Bugünün şartlarında aynı transferi yapsanız maliyet 27 milyon euroya çıkıyor. Hugo transferine maliyetinden dolayı karşı çıkan Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan ağır eleştiriler aldı ama sonrasında rakamlar ciddi anlamda azaldı. Sansasyonel transfer yapamazdık. Yapmak ihanet olurdu."

"Sörloth'u alırken 6 milyondu şimdi 20 milyon euro"

Başkan Ağaoğlu, geride kalan 2,5 yıllık süreçte 26 yabancı futbolcu transferi yaptıklarını dile getirerek, bu oyunculara ödenen bonservis bedelinin 13 milyon euro, sattıkları futbolculardan elde edilen gelirin de 44 milyon euro olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bir futbol kulübü oyuncu alır ve satarken ya para kazanır ya da batırır. 26 futbolcu olabilir. Bugün Chelsea Kulübü yanılmıyorsam aynı süreçte 73 futbolcu transfer etti. Yapmış olduğunuz transferlerin sayısı değil, o transferlere ne kadar para ödediniz, satarken ne kazandınız? Önemli olan bu. Trabzonspor'un borcunun azalma göstermesindeki en büyük etken de bu transferlerdir."

Trabzonspor'a transfer ettikleri oyuncuların yüzde 60'ına değer kattıklarını dile getiren Ağaoğlu, sözlerini şu isimlerle örneklendirdi:

Sörloth'u alırken piyasa değeri 6 milyon euroydu, giderken 20 milyon euro. Ekuban aldığımız zaman piyasa değeri 300 bin euro civarıydı bugün 5 milyon 500 bin euro. Hosseini 600 bin dolara alındı bugün değeri 2 milyon euro. Nwakaeme 1 milyon 100 bin euroya alındı bugün 5 milyon 500 bin euro piyasa değeri var. Campi 900 bin dolara alındı bugün değeri 1 milyon 600 bin euro. Edgar Le’yi bedelsiz aldık, bugün değeri 2 milyon 200 bin euro ve eminim ki sezon sonu daha fazla olacak. Keşke aynı düşünce yapısı içerisinde 56 futbolcu alabilseydik. Bu transferler yapılırken Trabzonspor Kulübü para kaybetmedi, para kazandı.

Pandemi dolayısıyla seyirci gelirinden mahrum kaldıklarını, ürün satışında yüzde 50 azalma olduğunu, Colins ile 10 milyon liralık sponsorluk gelirine sahip olduklarını hatırlatan Ağaoğlu, TRA Token ile anlaşmadan da 15 milyon euro gelir beklediklerini kaydetti.

Yayıncı kuruluşla sorun yaşadıklarını belirten Ağaoğlu, şu yorumu yaptı:

"Ödemelerde indirim talep etti ve bu konuda direndi. Biz hukuki haklarımızın aranmasını talep ediyoruz. Bunun sonu yok. Elimizde kalan yayıncı gelirinin gitmemesi gerekiyor."