Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: UEFA bizim davamızda çok agresif davrandı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavililerin UEFA'dan aldığı bir yıl Avrupa kupalarından men cezasını değerlendirirken, "UEFA, kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor. UEFA'ya sürdürülebilir bir bilanço sunduk. Tüm futbol kulüplerini kapsayan bir vergi affından faydalandık. UEFA bizim davamızda çok agresif davrandı" dedi.

TRT Spor'da katıldığı programda CAS davasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, geçen günlerde bu konuyla ilgili olarak CAS'a savunma verdiklerini belirterek, gündeme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan spekülasyonlar davanın gerçeğini yansıtmıyor. Futbolun içinde olan herkesin konuşacağı her konuda araştırma yapması gerekiyor. Finansal fair-play düzensizliğine karşı bir süreçteyiz. Finansal fair-play sürecinde forma ve kombine gelirlerimiz arttı. UEFA'nın bize sunduğu talimatlara uymaya devam ediyoruz. Borçların yapılandırılması ve ödenmesine yönelik bir plan yaptık.

"UEFA kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor"

"Önceki yönetimlerin borçlarına da kefil oldum. Trabzonspor tarihinde ilk defa transfer yasağı aldı.Mayıs ayında 22 milyon euro sermaye artışına gittik. 12 milyon euro açığımız olduğu gerekçesiyle men edildik. Mahkemede 'Sporun ruhu ceza mı, ödül mü?' diye sordum. UEFA, kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor. UEFA'ya sürdürülebilir bir bilanço sunduk. Tüm futbol kulüplerini kapsayan bir vergi affından faydalandık.

"CAS'tan istediğimizi alamazsak, İsviçre Federal Mahkemesi'ne gideceğiz"

"UEFA bizim davamızda çok agresif davrandı. CAS'tan istediğimizi alamazsak İsviçre Federal Mahkemesi'ne gideceğiz. Ben kullanılan üslubu beğenmedim. UEFA netice itibariyle Avrupa futbolunun amir kurumudur. Orada duruşma esnasında UEFA'nın avukatının kullanmış olduğu üslup, bir spor organizasyonu ve uluslararası federasyonun kullanmış olduğu bir üsluptan çok uzaktı. Görünen o ki, UEFA'nın sinirleri bozulmuş. Bu davayı da kaybederlerse, onlar için hiç hoş olmayacak bir sürecin başlangıcı olacak.

"Biz asla başarısız değiliz, bunu kabul etmiyorum"

"Son düdük çalmadan şampiyonluk yarışı bitmez. Şu anda takımın patronu Hüseyin Çimşir. Biz asla başarısız değiliz, bunu kabul etmiyorum. Hatalarından ders alan iyi bir başkan olduğumu iddia ediyorum. Taraftarımız var, başarılarımız var, yayın gelirimiz var ama ne hikmetse bir türlü Başakşehir'in gelirine ulaşamıyoruz.

"Şimdiden ön protokol imzaladığımız 4 futbolcu var"

"Sörloth bizim geliştirerek Avrupa'ya tekrar sunduğumuz bir oyuncu. Trabzonspor önümüzdeki sezona en avantajlı başlayacak kulüp. Şimdiden ön protokol imzaladığımız 4 futbolcu var. Trabzonspor olarak oyuncu yetiştirmeye mecburuz. Abdulkadir Parmak olağanüstü bir performans gösteriyor. 5 oyuncu değişikliği kuralını iyi kullanmak için kaliteli isimler bulacağız. En fazla bir yıldız oyuncuyu göndermeyi düşünüyoruz."