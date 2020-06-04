Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Olay kontrolümüz altında, cezanın CAS'tan döneceği konusunda şüphemiz yok

UEFA'nın Trabzonspor'a finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Avrupa'dan 1 yıl men cezası vermesini değerlendiren başkan Ahmet Ağaoğlu, "Olay kontrolümüz altındadır. CAS’dan döneceği konusunda en ufak bir endişemiz yok. Futbolculara da söyledik. Siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi’ne götürelim. Taraftarları sükunete davet ediyorum" dedi.

Dün açıklanan ceza sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün kulüp televizyonunun canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"Cezanın yanlış ve eksik değerlendirmeden kaynaklandığının farkına vardık"

Kararı UEFA Üst Kurulunun verdiğine dikkat çeken Ağaoğlu, "UEFA Üst Kurulu, UEFA’dan bağımsız karar veren bir kurum. Dün gece geç saatlere kadar İsviçre’deki ve Türkiye’deki hukuk bürolarımızla bu kararın değerlendirmesini yaptık.



Cezanın yanlış ve eksik değerlendirmeden kaynaklandığının farkına vardık. Trabzonspor, 2019 bütçesinde gelir gider dengesini sağlamış ve kar sağlamış bir kurum bugün itibarıyla. Bu yanlış değerlendirmeden kaynaklanan cezanın bir an önce CAS’a taşınmasının kararını vermiş bulunmaktayız” diye konuştu.

"Kimsenin endişesi olmasın"

Camiayı sükunete davet eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Mücadele bizim görev bizim görevimizdir. Geçen sene yaptığımı mücadelenin biraz daha kapsamlısıdır. Davamızda da haklı olduğumuz için kimsenin endişesi olmasın. Herkesin emin olmasını istiyorum.



Bizim önümüzdeki 8 haftalık lig, kupa yarı finali ve olası final maçımız var. Camiamızın bütün motivasyonunu bu maçlara vermeleri ve odaklanmalarını istiyorum. Bu arada sosyal medyada taraftarların TFF ve UEFA’ya gösterdikleri tepkiler de bize ulaştı. TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. UEFA'ya tepki göstermenin de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum.



Olay kontrolümüz altındadır. CAS’tan döneceği konusunda en ufak bir endişemiz yok. Futbolculara da söyledik. Siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi’ne götürelim. Taraftarları sükunete davet ediyorum. Süreç uzayabilir de sürecin uzaması da bizim aleyhimize olmayacak. Dolayısıyla herkesi maçlara konsantre olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.