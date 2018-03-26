T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Egemen'den ‘başkan adayı' tepkisi

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı çıkmamasına tepki gösterdi

26 Mart 2018 23:25

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor\'da Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı çıkmamasına tepki gösterdi.
Bordo-mavili kulübün Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, “Daha 5 gün önce ‘Bölen olmam. Trabzonspor’un akil adamları bir araya gelsin, karar versin, başkan adayı olurum’ diyen Mehmet Yiğit Alp, şimdi de ‘vakit mi bıraktılar hazırlanmaya. Aday değilim’ diyor. Belli ki bunların 21 Ekim Malatya gecesinde de yönetimi düşürmek için yaptıklarının sadece bir tek amacı vardı, kulübü paramparça etmek ve suçu başkan ile kalan yöneticilere yüklemek. Anlaşılan o ki 21 Ekim Malatya gecesinde yıkım ekibi olarak operasyon yaptınız. Aradan geçen 5 ay hazırlanmanıza yetmedi mi? Asla samimi değilsiniz. Bari susun. Yakıp, yıktığınız yeter artık” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ali Rıza EgemenNisanBordomaviliYönetim KuruluBaşkan Yardımcısı Ali Rıza EgemenTrabzonsporunMehmet Yiğit AlpAdayBelliEkim MalatyaAnlaşılanAradanAslaBari

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24