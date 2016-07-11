Trabzonspor başkan adayı Metin Atasoy başörtüsü taktı!

Trabzonspor Başkan adayın Metin Atasoy'un başörtülü fotoğrafı sosyal medyayı salladı.



Geçtiğimiz dönem Trabzonspor'a başkan adayı olan işadamı Metin Atasoy, annesine benzerliğini ve sevgisini göstermek için annesiyle fotoğraf çekilirken başına yazma bağladı.

"Başörtü taksan aynı annene benzersin" yakıştırmasına cevaben annesinin doğum gününde ona jest yapan Atasoy, Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafla annesinin 96. yılını kutladı.

Atasoy yapığı açıklamada, ''O benim ANNEM.Bana hep "Annene çok benziyorsun, başörtüsü takarsan aynı annen olursun" derlerdi. Bugün canım annemin 96.cı doğum günü ve gururla onun gibi oldum. Saygılarımla'' dedi. Atasoy'un başörtülü fotoğrafı sosyal medyanın da gündemine oturdu.